Звёздные коллеги по «Бригаде» не пришли на похороны актёра Высоковского

На похороны актёра Александра Высоковского, известного по ролям в «Бригаде» и «Бумере», не пришёл никто из его коллег по культовому сериалу. Кадры с могилы выложили друзья покойного.

Родные и близкие простились с артистом 5 июля в Пущино, где он прожил последние 17 лет. Церемония прошла в узком кругу, без представителей шоу-бизнеса. Среди присутствующих не было Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова, вместе с которыми Высоковский снимался в «Бригаде».

Актёр пропал 30 июня после рыбалки на Пущинской косе. Тело артиста обнаружили водолазы в реке Оке. Смерть актёра стала несчастным случаем. После трагедии также были опубликованы кадры с места происшествия в районе Пущинской косы, где произошла гибель артиста.