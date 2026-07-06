Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 09:18

Звёздные коллеги по «Бригаде» не пришли на похороны актёра Высоковского

Обложка © VK / Андрей Борисов

Обложка © VK / Андрей Борисов

На похороны актёра Александра Высоковского, известного по ролям в «Бригаде» и «Бумере», не пришёл никто из его коллег по культовому сериалу. Кадры с могилы выложили друзья покойного.

Родные и близкие простились с артистом 5 июля в Пущино, где он прожил последние 17 лет. Церемония прошла в узком кругу, без представителей шоу-бизнеса. Среди присутствующих не было Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова, вместе с которыми Высоковский снимался в «Бригаде».

Актёр пропал 30 июня после рыбалки на Пущинской косе. Тело артиста обнаружили водолазы в реке Оке. Смерть актёра стала несчастным случаем. После трагедии также были опубликованы кадры с места происшествия в районе Пущинской косы, где произошла гибель артиста.

Макс из «Бригады» утонул в Оке: Какие ещё 10 звёзд сериала ушли из жизни до него
Макс из «Бригады» утонул в Оке: Какие ещё 10 звёзд сериала ушли из жизни до него

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar