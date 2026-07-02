Опубликованы первые кадры с места гибели Макса из «Бригады»
Александр Высоковский. Обложка © Кадр из фильма «Бригада» режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский
Опубликованы кадры с места гибели 62-летнего актёра Александра Высоковского, известного по роли в сериалах «Бригада» и «Бумер». Трагедия произошла в районе Пущинской косы в Подмосковье.
Опубликованы кадры с места гибели актера из «Бригады» Высоковского. Фото © Max/ Zvezdanews | «Звезда»
Местные жители рассказывают, что в этом районе сложный рельеф, много заводей и перекатов, добраться туда пешком непросто. На опубликованных кадрах видны трое сотрудников Следственного комитета, которые осматривают тело погибшего (изображение размыто). По факту происшествия возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося.
Напомним, трагедия произошла на Оке — артист отправился на рыбалку вместе с сыном, пошёл вдоль Пущинской косы и не вернулся. Позже его тело обнаружили в реке. В правоохранительных органах, смерть не носит криминального характера — это несчастный случай.
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