Опубликованы первые кадры с места гибели Макса из «Бригады»

Опубликованы кадры с места гибели 62-летнего актёра Александра Высоковского, известного по роли в сериалах «Бригада» и «Бумер». Трагедия произошла в районе Пущинской косы в Подмосковье.

Опубликованы кадры с места гибели актера из «Бригады» Высоковского. Фото © Max/ Zvezdanews | «Звезда»

Местные жители рассказывают, что в этом районе сложный рельеф, много заводей и перекатов, добраться туда пешком непросто. На опубликованных кадрах видны трое сотрудников Следственного комитета, которые осматривают тело погибшего (изображение размыто). По факту происшествия возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося.