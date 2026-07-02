Силовики поставили точку по криминальной версии гибели Макса из «Бригады»
Смерть актёра «Бригады» Высоковского на рыбалке признали несчастным случаем
Александр Высоковский. Обложка © Кино-театр.ру
Трагическая гибель 62-летнего актёра Александра Высоковского, который прославился ролями в «Бригаде» и «Бумере», в Подмосковье никак не связана с криминалом. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Смерть актёра была не криминальной, это несчастный случай», — пояснил собеседник ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что 62-летний актёр отправился на Оку рыбачить с 17-летним сыном и утонул в реке во время поисков места для хорошего клёва. В районе Пущинской косы Макс из «Бригады» ушёл искать рыбное место, но так и не вернулся. Сын уехал домой и вместе с матерью обратился в полицию, которая начала поиски. Тело артиста позже нашли в Пущино.
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