Звезда «Бригады» Высоковский утонул, когда ушёл искать место с хорошим клёвом

Звезда сериала «Бригада» и фильма «Бумер» Александр Высоковский пропал, когда ушёл искать место с хорошим клёвом во время рыбалки с сыном. Об этом узнал Mash.

Напомним, 62-летний артист отправился на природу с 17-летним сыном на Оку. В районе Пущинской косы Высоковский пошёл искать место для рыбалки, договорившись встретиться с сыном на опушке после разведки, однако туда он так и не пришёл. Сын вернулся домой и вместе с матерью вызвал полицию. Сегодня тело Высоковского нашли в районе дикого пляжа в Пущино. Как пишет Mash, актёр часто ходил на рыбалку и хорошо знал местность, хотя Пущинская коса известна резким перепадом глубины.