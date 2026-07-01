Звезда «Бригады» Высоковский утонул, когда ушёл искать место с хорошим клёвом
Обложка © Кадр из фильма «Бригада» режиссер Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk
Звезда сериала «Бригада» и фильма «Бумер» Александр Высоковский пропал, когда ушёл искать место с хорошим клёвом во время рыбалки с сыном. Об этом узнал Mash.
Напомним, 62-летний артист отправился на природу с 17-летним сыном на Оку. В районе Пущинской косы Высоковский пошёл искать место для рыбалки, договорившись встретиться с сыном на опушке после разведки, однако туда он так и не пришёл. Сын вернулся домой и вместе с матерью вызвал полицию. Сегодня тело Высоковского нашли в районе дикого пляжа в Пущино. Как пишет Mash, актёр часто ходил на рыбалку и хорошо знал местность, хотя Пущинская коса известна резким перепадом глубины.
Александр Высоковский известен по роли Макса в культовом сериале нулевых «Бригада». Также он снимался в фильме «Бумер» и сериалах «Марш Турецкого» и «Ундина».
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