СК выясняет обстоятельства трагической гибели Макса из «Бригады»

В Серпухове следователи устанавливают обстоятельства гибели звезды сериала «Бригада» и фильма «Бумер» Александра Высоковского, утонувшего во время рыбалки на Оке. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«30 июня текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что мужчина 1963 года рождения, находясь на рыбалке в районе Пущинской косы вместе с сыном, отошёл вдоль течения и не вернулся. По данным факту следователем следственного отдела по г. Серпухов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК Подмосковья.

Напомним, водолазы обнаружили в Оке тело Александра Высоковского. 62-летний артист пропал во время рыбалки в Подмосковье — он был на реке с 17-летним сыном, который потерял его из виду и вернулся домой один. Жена забила тревогу после того, как Макс из «Бригады» не пришёл домой. Течение в районе Пущинской косы очень сильное, две недели назад там же утонул другой мужчина.