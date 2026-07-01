Актёр из «Бригады» и «‎Бумера» бесследно исчез после рыбалки в Подмосковье

В Подмосковье пропал 62-летний актёр Александр Высоковский, известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер». По предварительным данным, он мог утонуть во время рыбалки на Оке.

Тревогу в соцсетях забила супруга артиста Лилия. По её словам, Высоковский пошёл на реку вместе с 17-летним сыном — они разминулись, мужчина пошёл дальше по косе и не вернулся. Сын ждал, искал отца, затем ушёл домой. Течение в районе Пущинской косы очень сильное, две недели назад там же утонул другой мужчина.

«Срочно! Требуется помощь рыбаков с лодками и эхолотами. МЧС и «Лиза Алерт» на воде не ищут, средств нет. Нужно пройти русло и береговую линию вниз по течению. Расходы полностью оплачу» — написала жена актёра в соцсетях.

На месте сейчас работают водолазы, обследуют труднодоступные участки. Поиски продолжаются.

Ранее в Хабаровском крае на реке Мая опрокинулась лодка, в результате чего утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в 22 километрах ниже по течению от села Нелькан в Аяно-Майском районе.