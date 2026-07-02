«Втянулся крепко»: Макса из «Бригады» сгубило его страстное увлечение
Приятель утонувшего актёра Высоковского рассказал о его любви к рыбалке
Обложка © VK / Александр Высоковский
Актёр Александр Высоковский, погибший на Пущинской косе, приехал туда на рыбалку за окунями. Об этом 360.ru рассказал местный житель, который был знаком со звездой сериала «Бригада».
По словам приятеля артиста, в общении он был приветливым и открытым человеком. Высоковский хорошо относился к людям и легко находил общий язык с окружающими. По словам собеседника, ему особенно тяжело осознавать, что обычная поездка на рыбалку стала для актёра последней.
«Никогда не якал, выше себя не ставил. Поздороваемся, посидим, поговорим. Рыбалку любил. Втянулся в неё крепко», — поделился воспоминаниями мужчина.
Напомним, Александр Высоковский погиб, утонув в Оке. Он утонул, когда ушёл искать место с хорошим клёвом. В итоге смерть актёра признали несчастным случаем.
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