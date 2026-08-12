«Нужно время, чтобы организм восстановился»: Ирина Безрукова ошарашила Сеть фото в инвалидной коляске

Актриса Ирина Безрукова показала в соцсетях фото из больницы — актриса сидит в инвалидном кресле. Несколько дней назад она впервые в жизни сломала ногу. Несмотря на травму, Безрукова не унывает — на снимках она улыбается и старается сохранять позитивный настрой.

Ирина Безрукова сломала ногу во время прогулки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_bezrukova_official

В своём блоге она поблагодарила всех за поддержку и призналась, что старается не унывать, хотя теперь ей приходится привыкать к новому темпу жизни.

«Спасибо всем!! Близким, друзьям, коллегам, подписчикам!!! Я получаю много вопросов от вас, и чаще всего звучит вопрос — как я сейчас себя чувствую..Сейчас я под наблюдением врачей, самочувствие хорошее, прогнозы тоже хорошие. Но, конечно, нужно время, чтобы кость срослась и организм восстановился. На ногу пока наступать врачи не советуют. Вскоре плановый МРТ и очередной рентген. Видимо, это тот самый момент, когда нужно замедлиться и попрактиковать терпение», — написала Ирина.

Поклонники и коллеги желают Ирине скорейшего восстановления и возвращения к привычной жизни.

Ранее Life.ru писал, что Ирину Безрукову заметили в инвалидном кресле с загипсованной левой ногой. Журналисты сняли момент её прибытия: у поезда артистку встретил пиар-директор Станислав Влайку. Он помог ей пересесть в коляску и постарался укрыть от чужих глаз, а сама Безрукова спряталась за тёмными очками. На левую ногу она вовсе не опиралась