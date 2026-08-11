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11 августа, 07:46

Перелом поставил карьеру на паузу: Когда Ирина Безрукова вернётся на сцену

PR-директор Влайку: Безрукова вернётся на сцену, когда позволит здоровье

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Популярная российская актриса Ирина Безрукова вернётся к работе, как только полностью восстановится после перелома ноги, заявил PR-директор артистки Станислав Влайку, комментируя её состояние. Сейчас звезда поддерживает связь с врачами и выполняет их рекомендации.

«Как только здоровье позволит, Ирина с большим удовольствием вернётся к работе и снова порадует публику своей игрой», — отметил собеседник Пятого канала.

Травма уже серьёзно изменила рабочий график Безруковой: несколько спектаклей с её участием пришлось отменить. Под вопросом оказались и телевизионные проекты, переговоры об участии в которых велись после появления актрисы в шоу «Сокровища императора».

Пока артистка старается сохранять бодрость и воспринимает вынужденную паузу как возможность немного отдохнуть. Её возвращение к съёмкам и театральной сцене будет зависеть от скорости восстановления.

Ирина Безрукова пропустит минимум 15 спектаклей из-за перелома ноги
Ирина Безрукова пропустит минимум 15 спектаклей из-за перелома ноги

Ранее Ирину Безрукову заметили в инвалидном кресле с загипсованной ногой. Тогда артистка практически не опиралась на левую ногу.

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Борис Эльфанд
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