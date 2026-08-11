Перелом поставил карьеру на паузу: Когда Ирина Безрукова вернётся на сцену

Популярная российская актриса Ирина Безрукова вернётся к работе, как только полностью восстановится после перелома ноги, заявил PR-директор артистки Станислав Влайку, комментируя её состояние. Сейчас звезда поддерживает связь с врачами и выполняет их рекомендации.

«Как только здоровье позволит, Ирина с большим удовольствием вернётся к работе и снова порадует публику своей игрой», — отметил собеседник Пятого канала.

Травма уже серьёзно изменила рабочий график Безруковой: несколько спектаклей с её участием пришлось отменить. Под вопросом оказались и телевизионные проекты, переговоры об участии в которых велись после появления актрисы в шоу «Сокровища императора».

Пока артистка старается сохранять бодрость и воспринимает вынужденную паузу как возможность немного отдохнуть. Её возвращение к съёмкам и театральной сцене будет зависеть от скорости восстановления.

Ранее Ирину Безрукову заметили в инвалидном кресле с загипсованной ногой. Тогда артистка практически не опиралась на левую ногу.