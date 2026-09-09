«Серёжа —звезда»: Аронова раскрыла отношение Безрукова к коллегам по «Бригаде»

Народная артистка Мария Аронова откровенно вспомнила совместный съёмочный процесс с Сергеем Безруковым во время создания культовой криминальной саги «Бригада». Своими впечатлениями знаменитость поделилась с журналистами на премьерном показе киноленты «Не по-детски».

В период производства многосерийного проекта в 2001 году её коллега уже носил почётный статус заслуженного артиста России. Аронова призналась, что изначально готовилась к худшему и искренне подозревала исполнителя роли Саши Белого в тяжёлой форме звёздной болезни.

Мария подчеркнула резкий контраст в статусе участников площадки в то время.

«Серёжа звезда, Серёжа, Безруков… И рядом стоит Володя Вдовиченко, Дима Дюжев, Пашка Майков — люди, которые ещё учились и вообще были никем», — приводит её слова Пятый канал.

Однако опасения по поводу высокомерия знаменитости мгновенно развеялись при личном знакомстве.

«Ну, думаю, сейчас начнётся… Приезжает парень, совершенно не отличающийся от этих троих. Вместе с ними ест, говорит, работает», — описала свои эмоции звезда экрана.

В итоге исполнитель главной роли поразил окружающих абсолютной простотой и полным отсутствием пафоса вне объектива камеры. По словам собеседницы издания, партнёр намеренно стёр любую статусную дистанцию с начинающими товарищами, превратив совместный труд в настоящее удовольствие.

Ранее Сергей Безруков и Фархад Махмудов спустя 24 года повторили знаменитую сцену из сериала «Бригада». Актёры встретились на премьере фильма «Не по-детски» и вновь радостно побежали друг другу навстречу.