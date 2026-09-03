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Регион
Опубликовано 2 сентября, 23:15

«От моего имени учат худеть»: Мария Аронова сбросила 22 кг, но попала под прицел мошенников

Мария Аронова пожаловалась на аферистов, которые делают контент на её похудении

Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Актриса Мария Аронова пожаловалась на мошенников, которые используют её имя и историю похудения для рекламы диет и заработка. Об этом артистка рассказала во время общения с Super.ru на премьере фильма «Не по-детски».

С декабря артистке удалось сбросить 22 килограмма. По словам Ароновой, на перемены её вдохновил сын Владислав, который похудел на 45 килограммов. Сама актриса сократила порции и отказалась от мучного, колбас и любимой жареной картошки.

Однако вслед за преображением в Сети появились страницы, которые выдают себя за аккаунты знаменитости и публикуют от её имени советы по похудению.

«И люди от моего имени рассказывают, как надо худеть, какая должна быть диета, там реклама, там зарабатывание денег идёт», — возмутилась Аронова. По её словам, семья уже обращалась в прокуратуру, однако фейковая страница появилась снова.

Артистка утверждает, что сама соцсети не ведёт и о поддельных аккаунтах узнаёт от знакомых. По её словам, бороться с использованием своего имени она пытается уже около полутора лет.

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Знаменитости нередко становятся приманкой в мошеннических схемах. Ранее Life.ru рассказывал, зачем аферисты захватывают страницы известных людей и используют доверие их многомиллионной аудитории.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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