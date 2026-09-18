Константин Хабенский призвал начинающих актёров сохранять верность профессии

Народный артист России Константин Хабенский рассказал о важности верности и преданности профессии для молодых актёров. По его словам, профессиональный путь требует времени, а результат не всегда приходит сразу, поэтому начинающим специалистам важно понимать особенности будущей работы.

Хабенский призвал начинающих актёров сохранять верность профессии. Видео © Пятый канал

Заявление прозвучало на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ. По словам звезды, для этого мероприятия привлекаются человеческие и творческие ресурсы выпускников, чтобы студенты понимали: в профессии всё даётся не сразу. Опыт состоявшихся актёров помогает молодым лучше осознать особенности творческого пути.

«Верность и преданность профессии потом может чем-то хорошим обернуться для тебя или не обернуться. Но преданность и верность профессии — это важная вещь», — подчеркнул собеседник Пятого канала.

Ранее Сергей Безруков раскрыл секрет работы с зумерами. По его словам, современные студенты театральных вузов моментально распознают фальшь.