160 ролей, маргиналы и сын в Америке: как живёт «главный алкоголик страны» Александр Баширов

В этом году Александру Баширову исполнился 71 год. За плечами у него больше 160 ролей, и попробуйте вспомнить среди них хоть одного положительного героя! Бомжи, бандиты, пьяницы, воры и жулики — вот его привычная компания на экране. В представлении зрителей актёр так сросся с этими образами, что те уверены: в жизни актёр такой же. Отчасти они правы, ведь за Башировым давно тянется шлейф скандалов. Но в его биографии хватает сюжетов посильнее любого сценария. Мы проверили самые громкие истории и отделили правду от баек.

Из хантыйской деревни в ленинградское ПТУ

Александр Баширов: детство в Согоме и работа в Выборге. Фото © biography-life

Актёр родился в 1955 году в деревне Согом под Ханты-Мансийском. Отец был хантом, мать — сибирской татаркой, от неё Александр и получил фамилию Баширов. Родители расстались рано, мама с сыном перебрались в Тюмень. Мальчик рос почти без присмотра и курить начал ещё школьником, за компанию. В 1972 году Баширов уехал в Ленинград, выучился в ПТУ на плиточника и пошёл работать на цементный завод в Выборге. В 1979-м вернулся в Тюмень и поступил на филфак.

Брежнев в танкистском шлеме

Александр Баширов в армии: портрет Брежнева в танкистском шлеме. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bashirovalex

В армию Баширова призвали только в 26 лет и отправили в танковую дивизию в Забайкалье. Он неплохо рисовал и стал художником-оформителем. На втором году службы ему поручили написать портрет Леонида Брежнева в танкистском шлеме. Работу он закончил, но вскоре генсек умер, и портрет превратился в армейскую байку. После дембеля Александр поехал в Москву и в 1984 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. Днём он разгружал посылки на почте, а вечером бежал на занятия.

Голый Мефистофель перед Бондарчуком

Баширов во ВГИКе: скандальный этюд с голым Мефистофелем. Фото © «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», режиссёр Сергей Соловьёв, сценарист Сергей Соловьёв

Мастером у него был Игорь Таланкин, а с ним учились Фёдор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Тигран Кеосаян. Однажды шведка Мария Ценскен ставила этюд по «Фаусту» и позвала Баширова на роль Мефистофеля. В зале сидели Таланкин, Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева. Мефистофель вышел на сцену в халате, а потом сбросил его и остался голым. Такого поворота не ждал даже режиссёр «Войны и мира». А вот вы проверьте, узнаете ли 8 фильмов с Сергеем Бондарчуком по одному кадру.

Позже Баширов признавался, что раздеться ему посоветовала сама Мария: мол, дьявол красив и потому должен быть обнажённым. Таланкин велел срочно давать занавес и отказался дальше работать со скандальным студентом. Отчислять Баширова всё же не стали, он перешёл в мастерскую Анатолия Васильева и в 1989 году получил диплом. Роман с Марией тоже случился, и её часто называют первой женой актёра. Сам Баширов поправляет журналистов: до свадьбы у них так и не дошло.

Майор Бабакин и вечные бомжи

Баширов в роли майора Бабакина и других маргиналов. Фото © «Асса», режиссёр Сергей Соловьёв, сценаристы Сергей Ливнев, Сергей Соловьёв, Натан Эйдельман

Дорогу в кино Баширову открыл Сергей Соловьёв. Сначала он снял Баширова в картине «Чужая белая и рябой», а в 1987 году дал роль фальшивого майора Бабакина в «Ассе». Знаменитого монолога Бабакина в сценарии не было: Баширов сочинил его прямо на площадке. Потом его звали на одни и те же роли бомжей и бандитов. А в «Жмурках» ему заклеили рот. Реплики его героев зрители помнят наизусть, как и фразы героев Олега Басилашвили. Назовёте фильм с Басилашвили по одной реплике?

Самое забавное, что сам Баширов себя актёром не считает и называет режиссёром. В 1996 году он основал собственную студию «Дебошир Фильм», а через пару лет запустил в Петербурге фестиваль независимого кино «Чистые грёзы». Тогда же вышел его полнометражный дебют «Железная пята олигархии». Название Баширов позаимствовал у романа Джека Лондона «Железная пята». Он сам написал сценарий, сам снял картину и сам сыграл главного героя, пламенного пролетарского агитатора Николая Петровича.

Американская жена и прислуга

Александр Баширов и американская жена Сара Венди Ньютон. Фото © smotrim

Ещё во ВГИКе Баширов познакомился с американкой Сарой Венди Ньютон, дочерью актрисы и документалистки Джоан Харви. В 1990 году пара уехала в США. Там он учил английский на курсах при Колумбийском университете и занимался актёрским мастерством в нью-йоркской студии. Американская жизнь удивила его с первого же утра. Баширов по привычке заправил постель и пошёл готовить завтрак, а Венди искренне не поняла, зачем он это делает. Для таких дел в её семье держали прислугу!

Разница в воспитании и характерах оказалась сильнее любви. Даже рождение сына Кристофера брак не спасло, и Баширов вернулся на родину один. С сыном он общается до сих пор, чаще всего по видеосвязи. Кристофер живёт в Америке, работает экологом и уже подарил отцу двух внуков. Сам Баширов признавался, что в Америке ему быстро стало скучно, а жить там постоянно он так и не смог. А вот француженка Марина Влади ради любви к Высоцкому даже вступила во французскую компартию.

Жена из «Колибри» и дочь-режиссёр

Александр Баширов и Инна Волкова из группы «Колибри». Фото © smotrim

Позде женой Баширова стала Инна Волкова, солистка петербургской группы «Колибри». Девушки из этого коллектива даже снимались в его «Железной пяте олигархии». Вместе они уже почти три десятка лет. Их дочь Александра-Мария пошла по стопам отца и поступила на режиссёрский факультет ВГИКа, в мастерскую Сергея Соловьёва, того самого, что когда-то открыл Баширова как актёра. Отец шутит, что растил принцессу и мечтал выдать её за принца Монако, а она выбрала кино.

Ползком по дорожке «Кинотавра»

Александр Баширов и выходка на красной дорожке «Кинотавра». Фото © life-star

Хулиганские выходки никуда не делись и в зрелые годы. В июне 2011 года Баширов прополз последние метры красной дорожки «Кинотавра» на четвереньках. Гости фестиваля решили, что актёр просто сильно перебрал. Сам он объяснил, что хотел встряхнуть публику и нарушить чопорность мероприятия, ведь «юродивым позволено всё». Именно так он охотно называет себя и в интервью. Кстати, такого персонажа, блаженного Ваську Босого, Баширов сыграл в сериале «Раскол» того же 2011 года.

Сегодня Баширову 71, и он по-прежнему много снимается: в 2024 году даже получил премию «Икар» за роль в фильме «Музыка летней ночи». Скандалист, режиссёр, художник и отец двоих детей давно смирился с амплуа вечного маргинала и не делает из этого трагедии. С семьёй ему повезло: рядом уже почти тридцать лет одна и та же женщина. А вот у других звёзд судьба сложилась иначе, и Life.ru рассказывал, как живут вдовы Абдулова, Джигарханяна и Грачевского после ухода мужей.