От «Эйфории» до синагоги: Сидни Суини захотела принять иудаизм ради любимого

Американская актриса Сидни Суини рассматривает возможность перехода в иудаизм на фоне отношений с музыкальным менеджером Скутером Брауном. По крайней мере так утверждает портал Ynet, сссылаясь на источники, близкие к паре.

Разговоры усилились после того, как 29-летнюю звезду «Эйфории» и «Белого лотоса» заметили вместе с 45-летним Брауном в синагоге на службе по случаю Рош ха-Шана. По данным СМИ, актриса серьёзно относится к этим отношениям и якобы задумывается о создании с ним еврейской семьи.

При этом сама Суини публично не заявляла о намерении менять религию. Браун также не подтверждал планы актрисы, поэтому информация о возможной конверсии пока остаётся на уровне сообщений источников и светской хроники.

Суини и Брауна впервые начали связывать летом 2025 года. Позднее СМИ сообщали, что их роман стал серьёзным, а весной 2026 года пара впервые публично показала отношения в соцсетях. Браун вырос в еврейской семье. Израильские издания также отмечают его активное участие в общественной жизни еврейской общины и поддержку Израиля.

Ранее Life.ru писал, что Сидни Суини снялась практически обнажённой для кампании Novig под слоганом Just Sports. В ролике актриса позировала с футбольными и баскетбольными мячами, хоккейной экипировкой и другим инвентарём, а сама объясняла идею желанием убрать всё лишнее и оставить в центре внимания спорт.