«Вот как выглядит женский спорт»: Чемпионка Европы ответила Сидни Суини после скандальной рекламы

Британская бегунья Эми Хант публично раскритиковала Сидни Суини из-за откровенной рекламы спортивной платформы Novig. Спортсменка обратилась к актрисе прямо во время телевизионного интервью после финала на 200 метров в Будапеште. Об этом пишет Daily Mail.

«Сидни Суини, вот как выглядит женский спорт!» — сказала спортсменка в камеру после забега.

Затем 24-летняя британка перечислила, что, по её мнению, стоит за профессиональным спортом: тяжёлая работа, пот, кровь и слёзы. Хант финишировала четвёртой на первом World Athletics Ultimate Championship, показав лучший результат сезона — 22,10 секунды. Её выпад стал продолжением волны критики рекламной кампании с Суини.

В ролике Novig звезда «Эйфории» появляется практически без одежды, прикрываясь спортивным инвентарём и изображая занятия разными видами спорта. Кампания вызвала споры из-за сексуализации женского спорта. С критикой выступили в том числе олимпийские чемпионки и другие профессиональные спортсменки.

Например, австралийская пловчиха Ариарне Титмус назвала подобный подход ударом по женщинам, которые годами совершенствуют своё мастерство. К обсуждению также присоединились ватерполистка Тилли Кернс, боксёр Скай Николсон и другие атлетки.

Суини в ответ напомнила о знаменитых спортсменках, которые прежде сами участвовали в откровенных фотосессиях. При этом актриса не просто снялась для Novig: она является стратегическим партнёром компании и владеет долей в ней.

Сама реклама вышла несколько дней назад. Life.ru писал, что Сидни Суини снялась практически обнажённой для кампании Novig под слоганом Just Sports. В ролике актриса позировала с футбольными и баскетбольными мячами, хоккейной экипировкой и другим инвентарём, а сама объясняла идею желанием убрать всё лишнее и оставить в центре внимания спорт.