Аромат чужого горя: Фитнес-блогершу Миронову «отменяют» после рекламы с могилой

Бренд Анастасии Мироновой Predubezhdai оказался в центре скандала из-за рекламы парфюма для волос. В соцсетях марки опубликовали серию кадров, среди которых пользователи заметили фотографию, похожую на небольшую могилу.

Миронову требуют «отменить» после рекламы с могилой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Predubezhdai

Снимок вызвал резкую реакцию подписчиков. В комментариях пользователи обвинили авторов кампании в попытке превратить тему смерти и чужого горя в рекламную эстетику, а некоторые призвали к «отмене» самой блогерши и её бренда.

Резонансная публикация рекламировала продукт из линейки средств для волос Predubezhdai. На официальном сайте бренда в этой категории представлены в том числе парфюмы для волос, а сама марка принадлежит блогерше, фитнес-тренеру Анастасии Мироновой.

Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале вокруг российского бренда: дизайнера Beautiful Criminals обвинили в заимствовании идеи колготок с принтом берёзовой коры. Автор первоначальной работы утверждала, что придумала такой дизайн ещё в 2018 году и позднее передавала вещь бренду для съёмки. В Beautiful Criminals обвинения отвергли и заявили, что природный рисунок берёзовой коры не может принадлежать одному автору.