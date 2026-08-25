Фешен-батл века: Московский бренд обвинили в краже дизайна берёзы

В российском ритейле разгорелся скандал. Московский бренд Beautiful Criminals обвинили в краже дизайна колготок с принтом берёзовой коры. С обвинениями выступила дизайнер Василиса Гончарова, пишет Mash Money.

По её словам, она придумала такие колготки ещё в 2018 году и расписывала каждую пару вручную. В 2024 году Beautiful Criminals попросили её вещицу в аренду для съёмок, а после, как утверждает Гончарова, идею просто украли. Дизайнер также заявила, что бренд заблокировал её после того, как она предъявила претензии.

В Beautiful Criminals вину отрицают. Создательница бренда Ирина Матюшенко записала видео с официальной позицией бренда.

«Украсть можно то, что тебе принадлежит. Василиса ни разу не объяснила, почему она считает себя автором берёзовой коры на одежде — природного рисунка. Такие изображения не подлежат патентованию . Я, в отличие от Василисы, это прекрасно понимаю и никогда не заявляла об авторстве подобного принта», — заявила она.

Матюшенко также отметила, что бренд всегда упоминал Гончарову в постах, а в чёрный список её добавили из-за агрессивного общения. По её словам, у Василисы были контакты, но она не пыталась связаться лично, а выбрала путь публичной травли.

Пользователи в соцсетях разделились: одни поддерживают Гончарову, другие указывают, что похожие принты можно найти в лесу или на Pinterest. До суда на данный момент дело пока не дошло.

Ранее россиянки готовили коллективный иск в прокуратуру на Светлану Буре, которая называла себя «звёздным стилистом». Её обвинили в мошенничестве: по словам клиенток, она продавала поддельные вещи под видом оригинальных брендов, а когда начался скандал, уехала в Таиланд. Покупательницы рассказывают, что заказывали у Буре дорогую брендовую одежду и аксессуары по ценам заметно ниже рыночных.