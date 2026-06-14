Не успели отойти от Хатуны: Россиянки подняли бурю в Сети из-за скама «звёздной аферистки» Буре

Россиянки готовят массовый иск в прокуратуру против Светланы Буре, которая называет себя «звёздным стилистом». Её обвиняют в мошенничестве: девушка продавала поддельные брендовые вещи под видом оригиналов, а после скандала уехала из России в Таиланд.

«Звёздную стилистку» Светлану Буре массово обвиняют в продаже поддельных брендов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgamarkovna11, buresvetlana__, svetlanabure.

Покупательницы рассказывают, что заказывали у Буре дорогие брендовые вещи — сумки, обувь — по ценам ниже рыночных. Например, сумочку Saint Laurent за 48 тысяч рублей (оригинал стоит около 250 тысяч). Но после покупки выяснялось, что это подделка, чаще всего китайского производства.

Одна из пострадавших, Юлия из Москвы, купила сумку, сделала экспертизу и доказала, что товар фальшивый. Буре вернуть деньги отказалась и предложила обращаться в суд.

Другая девушка купила сандалии Hermès за 20 тысяч рублей, но получила «воняющую резиной реплику». Общий известный ущерб от нескольких покупательниц — около 400 тысяч рублей.

Буре подтверждает, что продаёт «свой б/у гардероб», но от комментариев по поводу обвинений отказывается. Вместо этого предлагает что-нибудь у неё купить. Возвращать деньги она не торопится, ссылаясь на то, что сейчас живёт в Таиланде и ей некогда заниматься этими вопросами.

Она позиционирует себя как «звёздный стилист» по наращиванию волос. Несколько лет её услугами в московском салоне пользовались Ляйсан Утяшева, жена и дочь модельера Валентина Юдашкина и другие знаменитости. Но со временем появилось много негативных отзывов, салон закрылся. Клиентки жаловались, что в её салоне вместо дорогого детского волоса для наращивания использовали дешёвый азиатский аналог. Дело доходило до суда и приставов, а затем Буре «релоцировалась» в Таиланд, где сейчас и живёт, выкладывая фото с пляжей.

Пострадавшие уже написали обращения в полицию на «звёздную аферистку» и готовят коллективный иск в прокуратуру. Пока вернуть деньги удалось только двоим — по их словам, иначе стилистку не выпустили бы за границу. Но остальные покупательницы остались и без денег, и без оригинальных вещей.

Кстати, это уже второй громкий скандал с мошенничеством за последнее время. Недавно соцсети обсуждали Хатуну Аташян. Она обещала блогерам дешёвое или даже бесплатное жильё по рекламным контрактам. Получала деньги, а потом либо переносила даты поездок, либо просто переставала выходить на связь. Некоторые пострадавшие узнавали, что брони нет, только когда приезжали в дорогой отель. Саму Аташян обвинили в мошенничестве в крупном размере. Она признала вину и начала возвращать деньги. На допросе женщина объяснила, что не хотела никого обманывать. Просто не смогла выполнить обещания, потому что бронь отменили, а отельеры перестали охотно работать с российскими блогерами из-за конфликта на Ближнем Востоке.