Собирала на квартиру чужими слезами: Стало известно о новых махинациях Хатуны Аташян

Хатуна Аташян, которая уже успела обмануть десятки популярных блогеров, параллельно запускала фальшивые благотворительные сборы в соцсетях. Она воровала чужие ролики о сложной жизни и выдавала их за свои. За пару дней ей удалось собрать более двух миллионов рублей.

По данным Mash, злоумышленница украла видео у девушки, которая рассказывала о болезни своих близких. Аташян выложила ролик у себя в TikTok от собственного имени и объявила сбор средств. Ранее она публиковала светские фото и рекламу брендов, что помогло ей «прогреть» аудиторию. В итоге подписчики перевели Хатуне около двух миллионов. После этого ролик удалили. Настоящая автор видео обратилась в полицию с заявлением.

Блогерша стала широко известна после того, как нагрела более 70 знаменитостей из запрещённой соцсети. Она предлагала им мнимые туры по бартеру в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, на Мальдивы, Сейшелы и во Вьетнам. Якобы звёзды отдыхали бесплатно, а платить нужно было только за сопровождающих. Однако после получения денег Аташян начинала тянуть время, переносить даты, а затем бесследно исчезала. Также она подозревается в махинациях с недвижимостью и автомобилями.

Третьего июня мошенницу задержали в Минске. Это сделали сотрудники полиции Хамовников и МВД Беларуси — она планировала вылететь в Дубай, чтобы скрыться. Теперь Хатуна Аташян будет находиться под стражей в СИЗО как минимум до 3 августа.

Ранее сообщалось, что Хатуна Аташян, обвиняемая в крупном мошенничестве, ранее созналась и начала отдавать долги. Она говорит, что не хотела лгать, но подвели отмена брони и нежелание отельеров работать с россиянами из-за войны на Ближнем Востоке.