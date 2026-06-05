«Турагент» Аташян заявила в суде, что пыталась сбежать в ОАЭ из-за угроз

Хатуна Аташян, подозреваемая в хищении 50 миллионов рублей у российских блогеров под видом организации отдыха, заявила, что пыталась сбежать в ОАЭ из-за поступавших угроз. Подробности дела выяснил корреспондент Life.ru в Хамовническом суде.

Хатуна Аташян в суде. Видео © Life.ru

На заседание 29-летняя Аташян приехала прикрытым лицом, пытаясь скрыться от журналистов. Ранее допросе девушка призналась, что запуталась, испугалась последствий и хотела вылететь в ОАЭ, а затем вернуться. Однако в суде выдвинула другую версию: заявила, что ей угрожали блогерши и даже караулили возле дома. С рейса подозреваемую сняли за две минуты до вылета. После задержания в отделении полиции она материлась и вела себя вызывающе.

По данным следствия, потерпевших может быть больше — проверяется причастность Аташян к другим преступлениям. При этом её адвокат утверждает, что весь ущерб уже возмещён и деньги начали возвращать ещё до задержания.

Напомним, что популярные российские блогеры попались на удочку мошенницы Хатуны Аташян, которая выдавала себя за VIP-агента крупных отельных сетей. Девушка предлагала люксовый отдых по бартеру — якобы за рекламу в соцсетях, а после получения денег срывала поездки и пропадала. Аташян задержали в Минске — тогда ущерб оценили в 10 миллионов рублей и насчитали больше 20 жалоб. Теперь следствие инкриминирует ей три эпизода крупного мошенничества и значительный ущерб одному из обманутых. Следственные органы попросили суд заключить под стражу Аташян.