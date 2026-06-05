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Регион
5 июня, 13:00

«Турагент» Аташян заявила в суде, что пыталась сбежать в ОАЭ из-за угроз

Хатуна Аташян в суде. Обложка © Life.ru

Хатуна Аташян в суде. Обложка © Life.ru

Хатуна Аташян, подозреваемая в хищении 50 миллионов рублей у российских блогеров под видом организации отдыха, заявила, что пыталась сбежать в ОАЭ из-за поступавших угроз. Подробности дела выяснил корреспондент Life.ru в Хамовническом суде.

Хатуна Аташян в суде. Видео © Life.ru

На заседание 29-летняя Аташян приехала прикрытым лицом, пытаясь скрыться от журналистов. Ранее допросе девушка призналась, что запуталась, испугалась последствий и хотела вылететь в ОАЭ, а затем вернуться. Однако в суде выдвинула другую версию: заявила, что ей угрожали блогерши и даже караулили возле дома. С рейса подозреваемую сняли за две минуты до вылета. После задержания в отделении полиции она материлась и вела себя вызывающе.

По данным следствия, потерпевших может быть больше — проверяется причастность Аташян к другим преступлениям. При этом её адвокат утверждает, что весь ущерб уже возмещён и деньги начали возвращать ещё до задержания.

Хатуна Аташян возместила ущерб трём блогерам на 800 тысяч рублей
Хатуна Аташян возместила ущерб трём блогерам на 800 тысяч рублей

Напомним, что популярные российские блогеры попались на удочку мошенницы Хатуны Аташян, которая выдавала себя за VIP-агента крупных отельных сетей. Девушка предлагала люксовый отдых по бартеру — якобы за рекламу в соцсетях, а после получения денег срывала поездки и пропадала. Аташян задержали в Минске — тогда ущерб оценили в 10 миллионов рублей и насчитали больше 20 жалоб. Теперь следствие инкриминирует ей три эпизода крупного мошенничества и значительный ущерб одному из обманутых. Следственные органы попросили суд заключить под стражу Аташян.

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Юлия Сафиулина
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