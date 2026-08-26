Сначала — «быдло», теперь — финальная распродажа: Бренд, где китайскую бижутерию продавали по цене золота, закрывается

Российская предпринимательница Виктория Молдавская, владелица бренда украшений Viva La Vika, объявила о закрытии компании. Соответствующее заявление она опубликовала в личном блоге магазина.

Она призналась, что последние 15 месяцев бизнес переживает тяжёлый финансовый кризис. Собственных ресурсов на дальнейшее развитие уже не хватает, а привлечь инвесторов так и не удалось.

«Мы слышим вас, мы знаем, что наш продукт стал слишком дорогим, мы понимаем аргумент, что по цене нашей бижутерии сегодня можно купить золотые украшения. И рынок изменился, покупатель изменился, экономическая ситуация изменилась, и мы тоже должны измениться», — написала Молдавская.

По словам предпринимательницы, бренд просуществует ещё один месяц. За это время планируется распродать остатки товаров и закрыть розничные магазины. Если вырученных средств окажется достаточно, Молдавская намерена запустить новый проект в более доступном ценовом сегменте и сосредоточиться на серебряных украшениях.

Финансовые трудности сопровождали компанию и ранее. Чистая прибыль Viva La Vika за два года сократилась на 76%: с 36,3 миллиона рублей в 2023 году до 8,7 миллиона в 2025-м. Розничная сеть постепенно сворачивалась, закрылись магазины в Петербурге, московских торговых центрах «Цветной», «Метрополис» и «Афимолл». К настоящему моменту в столице осталось лишь три точки продаж.

Параллельно компания столкнулась с судебными претензиями примерно на 20 миллионов рублей. Только структура «Цветного» требует почти 8 миллионов из-за нарушения условий аренды. На фоне финансового давления бренд начал продавать украшения со скидками, что вызвало волну недовольства: покупатели жаловались на низкое качество изделий из Китая, грубое обслуживание и отсутствие фирменной упаковки.

Летом вокруг Молдавской разгорелся скандал. Одна из клиенток высказала претензии по качеству подарка и работе службы поддержки, написав личное сообщение бизнесвумен. В ответ та отправила девушку к сотрудникам бренда, заявила о недопустимости хамского тона и потребительского терроризма, а позже в личных соцсетях назвала покупательницу хамлом и быдлом. Это спровоцировало широкую критику в адрес владелицы Viva La Vika.

Ранее петербургский магазин одежды OldBaby Shop объявил о полном прекращении работы. Торговая точка, также известная под названием «Самость», закрылась навсегда. Владельцы уточнили, что 23 августа бывшая сотрудница Тамара окончательно уволилась, получила все положенные выплаты и не имеет претензий к работодателю. Кроме того, магазин вернул долги клиентам и завершает обработку последних заказов. Скандал начался после того, как девушка рассказала в социальных сетях о конфликте с руководством. Она пояснила, что не смогла выйти на смену, узнав о смерти дедушки, поскольку должна была помогать семье с организацией похорон.