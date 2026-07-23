Российские бренды одежды и обуви массово распродают вещи со скидами до 90%

Около десяти известных отечественных марок одежды и обуви в первой половине 2026 года объявили о тотальных распродажах. Скидки достигают 90 процентов, и это не сезонный аттракцион щедрости, а попытка удержаться на плаву, говорят результаты исследования консалтинговой компании.

В числе тех, кто пошёл на экстренные меры, — Gate31, Chois, Viva la Vika, I Am Studio и другие. Основатель Gate31 Денис Шевченко в беседе с газетой «Известия» объяснил ситуацию затяжным падением на fashion-рынке и финансовыми трудностями, из-за которых нужно до последнего сохранять и розницу, и персонал в расчёте на оживление спроса.

Не лучше обстоят дела и у других. Владелица бренда нижнего белья Chois Софья Власова заявила о риске закрытия: покупатели стали реже приобретать одежду, средний чек упал, а привлечение новых клиентов даётся всё тяжелее. Четыре магазина ювелирной марки Viva la Vika также оказались под угрозой — его основательница Виктория Молдавская подчеркнула, что скидки стали не плановой акцией, а вынужденным шагом ради получения оборотных средств.

Аналитики связывают происходящее с общим снижением потребительской активности и переходом населения к сберегательной модели поведения. В качестве дополнительного фактора эксперты называют изменившуюся налоговую нагрузку после корректировки ставки НДС.

Тем временем Christian Dior, приостановивший работу в РФ в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак, под которым сможет выпускать одежду, обувь, украшения, товары для дома и игрушки, а также развивать розницу и интернет-торговлю. Регистрация прошла 15 июля.