«Стокманн» может закрыть до пяти универмагов в ближайший год

Сеть универмагов «Стокманн» в течение ближайших 12 месяцев планирует закрыть до пяти магазинов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, один из универмагов уже прекратил работу в Новосибирске, а весной 2027 года закроется магазин в Перми. Оба объекта открылись в 2023 году и занимали более 1,7 тыс. квадратных метров. Источник в компании также сообщил, что планируется ещё «пара закрытий», не уточнив, какие именно магазины попадут под оптимизацию.

Сейчас сеть насчитывает 28 универмагов. Если планы будут реализованы полностью, компания сократит почти 18% своих торговых точек. При этом, по данным источника, «Стокманн» рассматривает возможность открытия нового универмага в строящемся московском торговом центре «Олимпийский», ввод которого запланирован на 2027 год.

По итогам 2025 года выручка ритейлера увеличилась на 9% и достигла 24,8 млрд рублей, однако чистый убыток вырос на 26% — до 1,8 млрд рублей. По словам собеседника издания, решение о закрытии магазинов связано как с условиями аренды, так и с их убыточностью, которую не удаётся компенсировать даже снижением арендных ставок.

Эксперты отмечают, что оптимизация отражает общую ситуацию на рынке fashion-ритейла. По данным Fashion Consulting Group, к середине 2026 года около 60% крупнейших российских продавцов одежды и обуви сократили число магазинов, сосредоточившись на повышении эффективности уже действующих торговых точек.

Ранее бренд Present & Simple объявил о закрытии всех магазинов в Москве и Петербурге для перезапуска в новом формате, чтобы сохранить и развивать бренд, но сроки и детали не раскрыты. Компания основана в 2016 году.