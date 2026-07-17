Viva La Vika на грани: Прибыль падает, магазины закрываются и... растёт хайп

У Viva La Vika настали тяжёлые времена. Чистая прибыль бренда за два года сократилась на 76% — с 36,3 млн рублей в 2023 году до 8,7 млн в 2025-м, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

На этом фоне начала схлопываться и розничная сеть: закрыты магазины в Петербурге, московский «Цветной» и точка в «Метрополисе», открытая в марте 2025-го, проработала меньше года. С официального сайта исчез и магазин в «Афимолле», остались только три адреса в Москве.

Параллельно бренд столкнулся с претензиями на сумму около 20 млн рублей. Только структура «Цветного» требует почти 8 млн из-за нарушения условий аренды. На фоне финансового давления компания начала распродавать украшения по сниженным ценам, что вызвало волну критики: покупатели жалуются на «китайское качество», хамское обслуживание и зип-пакеты вместо фирменной упаковки.

Эксперты считают, что часть скандала может быть частью стратегии бренда по привлечению внимания. Однако маркетолог Милла Миллер предупреждает: попытка искусственно разогреть продажи рискует окончательно подорвать премиальный имидж Viva La Vika. В таком случае компанию могут ждать новые закрытия магазинов или переход в более дешёвый сегмент.

Ранее Life.ru рассказывал о другой создательнице необычного бренда, которая сумела превратить сумасшедшую задумку в доходный проект. Она изготавливает украшения и миниатюрные скульптуры из личных биоматериалов клиентов — волос, праха, грудного молока, лепестков цветов и даже спермы. Перед стартом услуги она протестировала процесс на собственном партнёре, после чего предложение стало вирусным: на пике популярности доход девушки достигал £44 тыс.