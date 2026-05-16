Из волос, спермы и грудного молока: Мать превратила странную идею в бизнес на миллионы

Жительница Доминиканы Аманда Бут Алькантара, родом из канадского Онтарио, превратила необычное хобби в прибыльный бизнес. 36-летняя мать изготавливает украшения и небольшие скульптуры из личных биоматериалов клиентов — от волос, праха, грудного молока и цветов до семенной жидкости. Об этом пишет The Sun.

По словам Аманды, всё началось с работы с глиной, которая была для неё формой терапии. Позже она стала делать памятные изделия на заказ, а идея украшений со спермой появилась после шутливого комментария под одним из её постов. Женщина решила предложить такую услугу в соцсетях, ожидая смеха, но вместо этого получила поток реальных заявок.

Перед запуском услуги Аманда протестировала процесс на образцах своего партнёра. В итоге направление стало вирусным: на пике популярности она зарабатывала около £44 тыс. в месяц, а сейчас получает примерно £7,3 тыс. ежемесячно. Украшение с таким материалом стоит примерно от £44 до £73, другие изделия оцениваются индивидуально.

Сама мастерица утверждает, что за странными на первый взгляд заказами часто стоят личные истории. Одни клиенты воспринимают такие вещи как часть отношений, другие связывают их с темами бесплодия, болезни, утраты или памяти о близком человеке.

По словам Аманды, её дети спокойно относятся к такой необычной профессии. Она считает, что своим примером показывает им: заработать можно даже на самой неожиданной идее, если не бояться пробовать новое.

Ранее Life.ru писал, как перестать стесняться винтажных украшений и сделать их заметной частью современного образа. Старые серьги, цепочки и ожерелья часто годами лежат в шкатулках. С ними могут быть связаны воспоминания, но в привычный стиль такие вещи уже не всегда вписываются. Украшение — это не только металл и камень, но ещё память и эмоция. Поэтому, если вещь больше не подходит к гардеробу, это не обязательно повод с ней расставаться.