Old baby vintage закрылся после скандала с сотрудницей, которую не отпускали на похороны деда

Петербургский магазин одежды OldBaby Shop («Самость»), оказавшийся в центре скандала после увольнения сотрудницы за невыход на смену в день смерти дедушки, объявил о прекращении работы. О закрытии владельцы сообщили на странице магазина.

Представители бренда заявили, что торговая точка «закрыта навсегда». По их словам, 23 августа бывшая сотрудница Тамара окончательно уволилась, получила причитающиеся ей деньги и претензий к работодателю не имеет. Магазин также заверил, что вернул долги клиентам и завершает последние заказы.

Скандал разгорелся после того, как девушка рассказала в соцсетях о конфликте с руководством. По её словам, она не смогла выйти на смену после известия о смерти дедушки, поскольку должна была помочь семье с организацией похорон. Работодатели сочли отсутствие прогулом и заявили, что сотрудница слишком поздно предупредила о нём.

После публикации переписки на магазин обрушилась волна критики. Владельцы в ответ жаловались на травлю, блокировки аккаунтов и крупные финансовые потери. Спустя несколько дней после разгоревшегося конфликта бренд объявил о полном закрытии.