Одна спала в рубашке мужа, другая родила в 46: как живут вдовы Абдулова, Джигарханяна и Грачевского Оглавление 18 лет молчания: вдова Абдулова снова в свете Родила в 46: новая жизнь экс-жены Джигарханяна Она выиграла всё: вдова Доренко о деньгах и памяти Долги, суды и Сан-Диего: вдова Шаинского «Он помогает мне сверху»: вдова Грачевского о жизни Дом и четверо детей: как живёт Светлана Ибрагимова Недавно на светском мероприятии в Москве появилась вдова Александра Абдулова Юлия Мешина, которая долго была затворницей. Life.ru рассказывает, как живут другие вдовы звёзд российского шоу-бизнеса. Новая любовь и вечная память: как вдовы Абдулова, Джигарханяна и Грачевского уживаются с прошлым. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго, Сергей Виноградов, Артем Геодакян

18 лет молчания: вдова Абдулова снова в свете

Спустя годы закрытой жизни напомнила о себе Юлия Мешина, вдова актёра Александра Абдулова и мать его единственной дочери Евгении. 10 сентября 2026 года она стала гостьей крупного светского события — вечеринки в честь 71‑летия Ларисы Долиной. На празднике Юлия сфотографировалась с именинницей, и этот снимок быстро разошёлся по соцсетям. Многие отметили, что Мешина практически не изменилась за прошедшие годы, а в её образе читаются и прежняя утончённость, и спокойная уверенность.

Вдова Абдулова пришла на день рождения Ларисы Долиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Среди гостей вечера были Игорь Крутой, Леонид Агутин, Николай Басков, Александр Панайотов, Алла Довлатова и Ирина Апексимова. Но именно появление Юлии стало одним из главных акцентов вечера.

Юлия Меншина работала офис-менеджером и познакомилась с Александром Гавриловичем в 2005 году, он был старше на 22 года. В 2006 году они поженились, устроив праздник для самых близких. В 2007 году у них родилась дочь Евгения. Абдулов не дожил буквально трёх месяцев до её первого дня рождения — он умер от рака 3 января 2008 года.

После смерти Александра Абдулова в январе 2008 года Юлия сознательно ушла из медийного пространства. Её главной опорой и смыслом стала дочь. Сейчас Евгении 19 лет, она учится во ВГИКе, продолжая семейную связь с миром кино и театра, пусть и по своей траектории.

В последнее время в жизни Мешиной наметились перемены. По данным СМИ, около года назад она представила близким нового избранника — бизнесмена по имени Александр, которому больше 60 лет. Пара живёт вместе, но официально отношения пока не оформлены. При этом на руке Юлии заметили кольцо, похожее на обручальное. Сама Мешина не даёт развёрнутых комментариев, предпочитая, чтобы о её личной жизни судили по поступкам, а не по громким заявлениям.

Родила в 46: новая жизнь экс-жены Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой в 46 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vitalinaromanovskaya

Брак актёра Армена Джигарханяна и пианистки родом из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской с самого начала был громким. Познакомилась пара в 1994 году, когда девушке было 16: она была поклонницей артиста и взяла его автограф после спектакля. Отношения между ними начались через время, когда Виталина перебралась в Москву. Жена Армена Борисовича Татьяна Власова тогда в основном проживала в США, и Цымбалюк взяла на себя помощь актёру по дому и на работе — Джигарханян даже назначил её заведующей музыкальной частью, а потом и директором своего театра.

Поженились они зимой 2016 года, мэтру кино и театра было 80, а Виталине — 37. Но официальный союз продержался полтора года. Суд расторг их брак в конце ноября 2017 года, а актёр публично обвинил молодую жену в воровстве. Виталина стала частой посетительницей скандальных ток-шоу, где вскрывались всё более неприглядные подробности их истории. Из Америки вернулась Татьяна Власова и воссоединилась с Арменом Борисовичем. Народный артист СССР умер 14 ноября 2020 года.

Виталина, привлекавшая внимание постановочным романом с эпатажным певцом Прохором Шаляпиным, вскоре столкнулась с личной трагедией: ушли из жизни её родители. На фоне этих потерь и громких заголовков она сознательно снизила медийную активность.

Её главным новым этапом стало материнство. В марте 2025 года Цымбалюк в возрасте 46 лет родила дочь Викторию. Имя отца малышки Виталина не раскрывает, подчёркивая право на приватность. Сегодня она совмещает воспитание ребёнка с работой в сфере психологии и бизнес‑коучинга.

Она выиграла всё: вдова Доренко о деньгах и памяти

Вдова Сергея Доренко хранит память о муже. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ i.dorenko

Журналист Сергей Доренко женился на коллеге Юлии Силявиной в 2013 году. Их разница в возрасте составляла 25 лет. Теле- и радиоведущий ради союза с Юлией развёлся с первой супругой Мариной, оставив ей и детям Екатерине, Ксении и Прохору недвижимость в Москве и Минске. Юлия родила мужу дочерей Варвару и Веру.

Доренко скоропостижно умер 9 мая 2019 года. Скоро грянул первый скандал: Юлия провела закрытую церемонию прощания и развеяла часть праха мужа на горе Митридат в Крыму, как он и просил, хотя его первая семья выступала против. Далее последовали тяжбы за имущество журналиста: Екатерина и Ксения пытались оспорить распоряжение отца, по которому молодой вдове отходили подмосковный дом, московская квартира и счета, а также завещание матери телеведущего Татьяны на младшую внучку Варвару, но проиграли после полутора лет судов. В 2022 году сын Сергея Прохор подал в суд из-за вопроса ответственного хранения могилы на Троекуровском кладбище, но его оставили за Юлией.

Несмотря на громкий шлейф слухов, вдова Доренко не стала уходить из медийной среды, а превратила память о муже в профессиональную миссию. Она ведёт проекты, посвящённые творческому наследию публициста и выпустила фильм к его 60-летию.

Долги, суды и Сан-Диего: вдова Шаинского

Владимир Шаинский умер 25 декабря 2017 в США, где в последние годы периодически проживал с третьей супругой Светланой, младше его на 41 год, и детьми Вячеславом и Анной. Вдова оказалась в крайне сложной финансовой ситуации: семейный дом в США, купленный когда-то в кредит, требовал регулярных выплат, а медицинские счета на большие суммы, связанные с лечением мужа, продолжали приходить и после его смерти.

Шаинская продала московскую квартиру мужа, чтобы иметь возможность погасить долги, но сын композитора от предыдущего брака Иосиф предъявил права на это имущество. В результате Светлана оказалась обязана выплатить ему часть стоимости жилья. Судебные разбирательства завершились лишь в 2021 году. Иосифу досталась доля от продажи другой квартиры, а также незначительная часть авторских прав.



Сейчас Светлана живёт в Сан-Диего с дочерью Анной, ставшей дизайнером, и ведёт непубличную жизнь. Для неё память о Шаинском — не громкие проекты, а сохранение семейных воспоминаний вдали от медийного шума.

«Он помогает мне сверху»: вдова Грачевского о жизни

Екатерина Белоцерковская воспитывает сына от Грачевского и не хочет новых отношений. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ belotserkovskaia_official

Борис Грачевский женился на Екатерине Белоцерковской в 2016 году, после скандального развода с предыдущей супругой Анной Панасенко. Белоцерковская тоже была моложе звёздного мужа, их разница в возрасте составляла 35 лет. В 2020 году у супругов родился сын Филипп, но в начале следующего года режиссёр умер от осложнений коронавируса в возрасте 71 года.

Смерть худрука легендарного «Ералаша» запустила виток тяжб. Екатерина и Анна, действовавшие в интересах детей, а также Ксения — дочь Грачевского от первого брака — через суд пытались завладеть правами на имущество. Сначала им отказали, но близкие режиссёра подали апелляцию. В итоге недвижимость Бориса поделили между наследниками. Половину прав на киножурнал получил гендиректор Аркадий Григорян, вторую часть также разделили члены семьи. Но в 2026 году сын Грачевского Максим подал на Григоряна в суд, заявив в требовании «взыскание задолженности».

Сейчас Екатерина открыто говорит о своей преданности памяти мужа, называя себя однолюбом и даже призналась, что спит в рубашке Бориса.

«За мной пытаются ухаживать мужчины, но это бесполезно. Это сложный вопрос — как я живу… Конечно, сложно, конечно, плачу — бывает всё. Но ничего. Боря как-то помогает мне сверху, и я продолжаю жить. У меня есть самое главное — его продолжение, его сын… Он мой главный мужчина», — сказала Белоцерковская. По её словам, Филипп растёт очень активным мальчиком, увлекается поездами и занимается в ансамбле «Непоседы».

Дом и четверо детей: как живёт Светлана Ибрагимова

Светлана Миннеханова была третьей женой народного артиста РСФСР певца Рената Ибрагимова — их разница в возрасте составляла сорок лет. Пара познакомилась в ресторане, где девушка работала официанткой, вскоре она уволилась и стала секретарём артиста. Ренат Исламович развёлся с супругой Альбиной, процесс сопровождался судами за имущество, и в 2009 году женился на Миннехановой, ему было 62 года, ей — 22. Светлана родила четверых детей: дочерей Асылбику, которую назвали в честь матери Ибрагимова, Аишу, Марьям и сына Атиллу. Младшая наследница появилась в 2017 году, когда музыканту было 70.

Семья у них сложилась гармоничная. Поведение Светланы шло вразрез со сплетнями о её корысти, Ренат Исламович утверждал, что чувствует себя моложе супруги и мечтал увидеть детей выросшими, пара соблюдала традиции ислама и совершила паломничество в Мекку. Но в 2020 году артист перенёс коронавирус, а в мае 2022 года скоропостижно умер на 75-м году жизни.

Так в 34 года Светлана осталась с четырьмя несовершеннолетними детьми. Ей пришлось взять на себя ответственность за все вопросы: от бытовых моментов до решения финансовых трудностей, в том числе содержание большого дома в Подмосковье.

Наследники певца продолжают творческую династию: девочки учатся в музыкальной школе, а сын осваивает игру на баяне. Светлана старается оградить детей от скандалов и дать им спокойное, предсказуемое детство. Недавно она призналась на телешоу, что ей трудновато, но она держится, помогает старшая дочка.

Авторы Кира Громова