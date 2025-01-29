Наследники поделили квартиру Бориса Грачевского спустя три года после его смерти

Московский городской суд вынес решение по поводу разделения квартиры создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Недвижимость распредели между его четырьмя наследниками. Об этом «Рен-ТВ» сообщил адвокат вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий.

«Апелляционный суд решение первого суда отменил, иск удовлетворил в полном объёме – признал права на квартиру за четырьмя наследниками в равных долях», — заявил юрист.