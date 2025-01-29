Наследники поделили квартиру Бориса Грачевского спустя три года после его смерти
Мосгорсуд разделил квартиру Грачевского между четырьмя наследниками
Борис Грачевский. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Московский городской суд вынес решение по поводу разделения квартиры создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Недвижимость распредели между его четырьмя наследниками. Об этом «Рен-ТВ» сообщил адвокат вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий.
«Апелляционный суд решение первого суда отменил, иск удовлетворил в полном объёме – признал права на квартиру за четырьмя наследниками в равных долях», — заявил юрист.
Речь идёт о квартире, которую Грачевский купил в браке с Анной Грачевской. У супругов был заключён договор, согласно которому данная недвижимость считалась личной собственностью мужа. Это и усложнило процесс раздела имущества.
Life.ru писал, что Борис Грачевский ушёл из жизни в январе 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Спустя год на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник. В январе этого года стало известно, что завладеть правами на имущество режиссёра хотели его вдова Екатерина Белоцерковская и прочие наследники артиста. Изначально им отказали, но в итоге родственники подали апелляцию. В список наследников попали Белоцерковская и бывшая жена Анна, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей. Также на недвижимость претендовала взрослая дочь Ксения от брака Грачевского с первой женой Галиной.