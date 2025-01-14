Вдова и наследники Грачевского борются через суд за доли в его квартире

Вдова режиссёра Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и прочие наследники артиста через суд пытаются завладеть правами на имущество, принадлежащее худруку «Ералаша». В итоге им было отказано, но родственники подали апелляцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

В списке обратившихся числятся Белоцерковская и бывшая жена Грачевского Анна, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей, а также взрослая дочь Ксения от брака Грачевского с первой женой Галиной. Противостоят им в процессе Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. Истцы требовали по 1/4 каждому в квартире Грачевского площадью 99,5 квадратов, пояснив, что после его смерти они являются наследниками по закону.