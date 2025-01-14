Вдова и наследники Грачевского борются через суд за доли в его квартире
Борис Грачевский. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Вдова режиссёра Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и прочие наследники артиста через суд пытаются завладеть правами на имущество, принадлежащее худруку «Ералаша». В итоге им было отказано, но родственники подали апелляцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы.
В списке обратившихся числятся Белоцерковская и бывшая жена Грачевского Анна, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей, а также взрослая дочь Ксения от брака Грачевского с первой женой Галиной. Противостоят им в процессе Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы. Истцы требовали по 1/4 каждому в квартире Грачевского площадью 99,5 квадратов, пояснив, что после его смерти они являются наследниками по закону.
Ранее вдова покойного создателя «Ералаша» заявляла, что хочет родить от него дочь. Life.ru писал, что Борис Грачевский ушёл из жизни в январе 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Спустя год на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник. Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко. Кроме того, последняя супруга Грачевского сообщала о планах написать книгу о покойном муже.