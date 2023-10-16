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16 октября, 12:04

Вдова покойного создателя "Ералаша" Грачевского хочет родить от него дочь

Белоцерковская хочет родить от умершего мужа Грачевского, используя биоматериал

<p>Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская актриса Екатерина Белоцерковская, которая в январе 2021 года стала вдовой после смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, планирует родить от него второго ребёнка. Артистка не смогла справиться с уходом супруга и найти новую любовь.

В эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ она рассказала, что даже не думала о том, чтобы забеременеть от кого-то ещё. Перед кончиной Грачевский заморозил биоматериал, и теперь Белоцерковская намерена использовать его, чтобы родить дочку с ДНК покойного мужа.

"Мы заморозили и сохранили биоматериал. Он хранится в Израиле. Мы там лечились, проходили чекап. Я не знаю, сколько стоит хранение, потому что Боря сразу оплатил на 20 лет", — отметила она.

Напомним, что в апреле 2020 года Белоцерковская родила от Грачевского сына. Сообщалось даже, что она сохранила пуповинную кровь, так как с помощью неё сможет спасти жизнь мальчику, если у него диагностируют рак.

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Как писал Лайф, Борис Грачевский ушёл из жизни в январе 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Спустя год на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша". Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко. Кроме того, последняя супруга Грачевского сообщала о планах написать книгу о покойном муже.

Никита Осипов
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