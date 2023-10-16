Вдова покойного создателя "Ералаша" Грачевского хочет родить от него дочь

Российская актриса Екатерина Белоцерковская, которая в январе 2021 года стала вдовой после смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, планирует родить от него второго ребёнка. Артистка не смогла справиться с уходом супруга и найти новую любовь.

В эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ она рассказала, что даже не думала о том, чтобы забеременеть от кого-то ещё. Перед кончиной Грачевский заморозил биоматериал, и теперь Белоцерковская намерена использовать его, чтобы родить дочку с ДНК покойного мужа.

"Мы заморозили и сохранили биоматериал. Он хранится в Израиле. Мы там лечились, проходили чекап. Я не знаю, сколько стоит хранение, потому что Боря сразу оплатил на 20 лет", — отметила она.