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26 октября, 10:43

Вдова Грачевского хочет родить двойню от покойного мужа, используя биоматериал

Вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская хочет родить от него двойню, несмотря на кончину супруга, сообщает kp.ru.

В издании отметили, что такое возможно благодаря биоматериалу, который хранится в Израиле. Отмечается, что режиссёр заморозил его во время лечения онкологического заболевания, а также оплатил хранение на 20 лет.

Сама актриса не раз рассказывала, что смерь супруга стала для неё адом. Она отмечала, что в момент гибели Грачевского была беременна, однако из-за стресса произошёл выкидыш. К тому же у Белоцерковской на руках остался маленький ребёнок.

"Берегите друг друга": Вдова Бориса Грачевского назвала год без него адом

"Берегите друг друга": Вдова Бориса Грачевского назвала год без него адом

Ранее вдова покойного создателя "Ералаша" заявляла, что хочет родить от него дочь. Лайф писал, что Борис Грачевский ушёл из жизни в январе 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Спустя год на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша". Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко. Кроме того, последняя супруга Грачевского сообщала о планах написать книгу о покойном муже.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Виноградов

Александра Мышляева
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