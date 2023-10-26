Вдова Грачевского хочет родить двойню от покойного мужа, используя биоматериал
Вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская хочет родить от него двойню, несмотря на кончину супруга, сообщает kp.ru.
В издании отметили, что такое возможно благодаря биоматериалу, который хранится в Израиле. Отмечается, что режиссёр заморозил его во время лечения онкологического заболевания, а также оплатил хранение на 20 лет.
Сама актриса не раз рассказывала, что смерь супруга стала для неё адом. Она отмечала, что в момент гибели Грачевского была беременна, однако из-за стресса произошёл выкидыш. К тому же у Белоцерковской на руках остался маленький ребёнок.
Ранее вдова покойного создателя "Ералаша" заявляла, что хочет родить от него дочь. Лайф писал, что Борис Грачевский ушёл из жизни в январе 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Спустя год на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша". Белоцерковская присутствовала на траурном мероприятии, много плакала, а также обнялась со второй женой режиссёра Анной Панасенко. Кроме того, последняя супруга Грачевского сообщала о планах написать книгу о покойном муже.
ТАСС / Сергей Виноградов