Вдова Грачевского хочет родить двойню от покойного мужа, используя биоматериал

Вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская хочет родить от него двойню, несмотря на кончину супруга, сообщает kp.ru.

В издании отметили, что такое возможно благодаря биоматериалу, который хранится в Израиле. Отмечается, что режиссёр заморозил его во время лечения онкологического заболевания, а также оплатил хранение на 20 лет.