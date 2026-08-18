Сын Грачевского хочет отсудить 39 млн рублей у совладельца «Ералаша»

Сын Бориса Грачевского Максим подал иск более чем на 39 миллионов рублей к Аркадию Григоряну — совладельцу и руководителю компаний, связанных с производством «Ералаша». Об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомился Life.ru.

Заявление поступило 7 августа, а рассмотрение дела назначено на ноябрь. В иске речь идёт о взыскании задолженности, однако подробные основания требований пока не раскрываются. Третьим лицом к разбирательству привлечён ещё один сын бывшего художественного руководителя тележурнала — Филипп Грачевский.

Максим Грачевский также судится с ООО «Продюсерский центр «Ералаш» и ООО «Ералаш». Ранее суд обязал обе компании предоставить ему документы об их хозяйственной деятельности, однако эти решения обжалованы и ещё не вступили в силу.

Григорян владеет 50% продюсерского центра и 50,01% ООО «Ералаш», а также является гендиректором обеих структур. Остальные доли распределены между четырьмя наследниками Бориса Грачевского. До смерти в 2021 году основатель тележурнала контролировал 50% продюсерского центра и 49,99% второй компании. После этого его доли перешли наследникам. По данным «БИР-Аналитик», Максиму Грачевскому сейчас принадлежит по 25% в каждой из двух компаний.

Ранее композитор Андрей Литягин, основатель группы «Мираж», заявил, что подаст апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, взыскавшего более 8 миллионов рублей компенсации в пользу бывшей солистки Маргариты Суханкиной по делу о защите прав на исполнение произведений.