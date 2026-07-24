Основатель «Миража» Литягин оспорит решение суда по иску Суханкиной на 8 млн

Композитор Андрей Литягин, основатель группы «Мираж», заявил, что подаст апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, взыскавшего более 8 миллионов рублей компенсации в пользу бывшей солистки Маргариты Суханкиной по делу о защите прав на исполнение произведений.

«С решением суда я категорически не согласен, так как есть договор купли-продажи прав, подписанный Суханкиной лично, экспертиза подтвердила его аутентичность и подлинность подписей. Будем подавать апелляционную жалобу», — заявил композитор РИА «Новости».

Суд также запретил Литягину распоряжаться правами на совместное исполнение 29 песен, включая «1000 звёзд», «Мерцает ночь», «Звёзды молчат» и «Музыка нас связала». Он также подчеркнул, что при записи песен Суханкина была нанятым работником и получила гонорар.

Литягин отметил, что только с начала 2026 года он вместе с компанией «Мираж-Медиа» отсудил более 30 миллионов рублей у организаторов концертов Суханкиной за незаконное исполнение его песен. Группа «Мираж» была основана в 1986 году, первой солисткой стала Суханкина, записавшая три первых хита. Решение суда пока не вступило в силу.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск певицы Маргариты Суханкиной к основателю «Миража» Андрею Литягину, взыскав с композитора более 8 миллионов рублей за нарушение исключительных прав артистки и запретив ему без её согласия распоряжаться правами на 29 совместных песен, включая хиты «Музыка нас связала» и «Звёзды молчат». Суханкина заявила, что узнала о передаче прав третьим лицам только осенью 2023 года из материалов другого судебного дела, при этом она не давала согласия на сделки и не получала вознаграждения.