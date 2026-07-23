Музыка их связала через суд: Суханкина взыскала с Литягина более 8 млн за песни группы «Мираж»

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Маргариты Суханкиной к основателю группы «Мираж» Андрею Литягину. С композитора взыскали 8 032 892 рубля за нарушение исключительных прав певицы, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд также запретил Литягину без согласия артистки распоряжаться правами на их совместное исполнение 29 произведений, выпущенных под именем группы «Мираж». В перечень вошли хиты «Музыка нас связала», «Я больше не прошу», «Мерцает ночь», «Звёзды молчат», «100 звёзд» и другие композиции.

Суханкина узнала о распоряжении правами осенью 2023 года из материалов другого судебного разбирательства. По её словам, согласия на сделки она не давала и вознаграждения не получала.

Сторона певицы настаивала, что голос артистки является частью совместно записанных фонограмм, поэтому Литягин не мог самостоятельно передавать исключительные права третьим лицам.

Решение было принято 22 июля 2026 года. Оно пока не вступило в законную силу: Литягин заявил, что готовит апелляцию и намерен добиваться пересмотра дела.

Ранее Маргарита Суханкина впервые за долгое время показала повзрослевших приёмных детей Сергея и Валерию. Певица усыновила их в 2013 году, когда детям было четыре и три года.