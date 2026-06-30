Солистка группы «Мираж» Суханкина спустя долгие годы показала приёмных детей

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина впервые за долгое время показала в соцсетях фото со своими приёмными детьми. Она усыновила Сергея и Валерию в 2013 году — тогда им было 4 и 3 года. Сейчас им уже 17 и 16.

Маргарита Суханкина с детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margarita.sukhankina

На снимке — вечерняя прогулка по Москве. Поклонники отметили, как выросли ребята, и похвалили Маргариту за то, что она вырастила таких замечательных детей.

«Вечерняя Москва прекрасна! Хорошая погода, гуляем с детьми», — подписала фото артистка.

Сама Суханкина говорит, что для детей сейчас главное — учёба. Она следит, чтобы они не сидели в телефонах слишком долго, и при необходимости ограничивает время в гаджетах.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму «Дьявол носит Prada», объявила о беременности. Она опубликовала видео, где показала округлившийся живот. Пол и подробности она раскрывать не стала. 43-летняя актриса замужем за Адамом Шульманом с 2012 года. У пары уже двое сыновей — Джонатан (2016) и Джек (2019). Теперь их ждёт пополнение.