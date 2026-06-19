Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 15:45

«Малыш, я твоя...»: Звезда «Дьявол носит Prada» готовится стать многодетной матерью

Актриса Энн Хэтэуэй объявила фанатам о третьей беременности

Энн Хэтэуэй. Обложка © ТАСС / АР

Энн Хэтэуэй. Обложка © ТАСС / АР

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму «Дьявол носит Prada», рассказала поклонникам в соцсети о своей беременности. Она выложила видео, на котором показала свой округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй беременна. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annehathaway

«Малыш, я твоя...» — коротко подписала актриса свой ролик. Раскрывать пол ребёнка и делиться подробностями она не стала.

Сейчас актрисе 43 года. Она замужем за актёром и бизнесменом Адамом Шульманом. Пара зарегистрировала брак в 2012 году. Первенец появился в семье в 2016 году, мальчика назвали Джонатан. Второй сын Джек родился у актрисы в 2019 году.

Оксана Акиньшина впервые показала фото сына Лео от Данилы Козловского
Оксана Акиньшина впервые показала фото сына Лео от Данилы Козловского

Ранее, находясь на последнем триместре беременности, топ-модель Эльза Хоск поделилась откровенным фото с подписчиками. Съёмка прошла в номере отеля с панорамным видом на Токио. Хоск позировала в постели без одежды. О своём положении модель объявила только месяц назад, она долгое время скрывала беременность. Отцом будущего ребёнка является британский бизнесмен Том Дейли.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Энн Хэтэуэй
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar