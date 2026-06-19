«Малыш, я твоя...»: Звезда «Дьявол носит Prada» готовится стать многодетной матерью

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму «Дьявол носит Prada», рассказала поклонникам в соцсети о своей беременности. Она выложила видео, на котором показала свой округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй беременна. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annehathaway

«Малыш, я твоя...» — коротко подписала актриса свой ролик. Раскрывать пол ребёнка и делиться подробностями она не стала.

Сейчас актрисе 43 года. Она замужем за актёром и бизнесменом Адамом Шульманом. Пара зарегистрировала брак в 2012 году. Первенец появился в семье в 2016 году, мальчика назвали Джонатан. Второй сын Джек родился у актрисы в 2019 году.

Ранее, находясь на последнем триместре беременности, топ-модель Эльза Хоск поделилась откровенным фото с подписчиками. Съёмка прошла в номере отеля с панорамным видом на Токио. Хоск позировала в постели без одежды. О своём положении модель объявила только месяц назад, она долгое время скрывала беременность. Отцом будущего ребёнка является британский бизнесмен Том Дейли.