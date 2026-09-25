Марина Влади: жизнь, любовь к Высоцкому, роковые фильмы и жизнь после Оглавление Путь в кино — от «Колдуньи» до мировой славы Марина Влади и Владимир Высоцкий: история любви Певица: песни Марины Влади «Загадка глаз, как у Марины Влади» — при чём тут песня Круга Личная жизнь помимо Высоцкого Что известно о смерти FAQ — ответы на вопросы Сколько лет было Марине Влади? Кем приходился Марине Влади Владимир Высоцкий? Какие самые известные фильмы Марины Влади? Откуда фраза «загадка глаз, как у Марины Влади»? Не стало Марины Влади — актрисы «Колдуньи» и вдовы Владимира Высоцкого. Как она жила, каким фильмам обязана славой и почему написала «Прерванный полёт» — на Life.ru. Марина Влади: русские корни, любовь с Высоцким, фильмы и роли. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Keystone, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

24 сентября 2026 года стало известно о смерти французской актрисы Марины Влади. Ей было 88 лет. Широкой публике она известна как вдова актёра и барда Владимира Высоцкого и как уникальная кинозвезда — вроде француженка, но «наша». Life.ru вспоминает основные вехи биографии артистки и историю их с Высоцким любви.

Путь в кино — от «Колдуньи» до мировой славы

Мы знаем её как Марину Влади, но её настоящее имя — Екатерина Марина Де Полякова Байдарова (Marina De Poliakoff Baidaroff). Будущая актриса родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье русских эмигрантов. Мама, Милица Евгеньевна Энвальд, была балериной. Отец — Владимир Поляков-Байдаров — артистом оперных театров в Париже и Монте-Карло. Марина взяла псевдоним «Влади» в честь отца после его смерти. В семье было ещё три дочери: Ольга, Татьяна, ставшая актрисой под именем Одиль Версуа, и Лена.

В детстве Марина занималась балетом в училище при парижском «Гранд Опера». В кино дебютировала в одиннадцать лет, сыграв эпизодическую роль в мелодраме Жана Жере «Летняя гроза».

В 1953-1954 годах она снялась в фильмах «Первосортная девушка», «Первая любовь», «Дни любви», «Перед потопом». Роль в последней была отмечена поощрительным призом.

Всемирная известность к молодой актрисе пришла после выхода на экраны в 1955 году французско-шведского фильма Андре Мишеля «Колдунья», снятого по мотивам известной повести Александра Куприна «Олеся». Действие перенесено в скандинавскую глубинку, инженер Лоран влюбляется в лесную жительницу Ингу, которую суеверные местные называют ведьмой. Картина имела огромный успех в СССР, став самым кассовым фильмом в 1959 году, а «колдунья» Марина — юная белокурая красавица с миндалевидными глазами — стала народной любимицей.

Марина снялась в нескольких фильмах Робера Оссейна, чьи предки тоже были из Российской империи. Он известен нашему зрителю как исполнитель роли Жофрея де Пейрака, мужа «Анжелики, маркизы ангелов». Их совместные работы: «Ночь шпионов», «Ты – яд», «Приговор». Марина и Робер были даже женаты — с 1955 по 1959 годы.

Большой успех Влади принесла главная роль в комедии Марко Феррери 1963 года «Современная история» (в русском прокате «Королева пчел»). Актриса получила приз Каннского кинофестиваля и была номинирована на «Золотой глобус».

Марина снималась и в СССР. В 1966 году она сыграла гостью кинофестиваля в фильме Юрия Чулюкина «Королевская регата», но тогда её не включили в титры. В 1969 году была роль Лики Мизиновой в картине Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», в 1985 году — съёмки у Станислава Говорухина в ленте «В поисках капитана Гранта». В 1991 году Влади сыграла вампиршу в фильме Евгения Татарского «Пьющие кровь».

В 17 лет Марина Влади сыграла свою звёздную роль в фильме «Колдунья». Фото © «Колдунья», режиссёр Андре Мишель, сценаристы Поль Андреота, Жак Компанеец, Кристиана Имбер

Марина Влади и Владимир Высоцкий: история любви

Летом 1967 года Влади приехала на Московский кинофестиваль, в рамках культурной программы её отвели на репетицию спектакля «Пугачёв» в Театрена Таганке, где Высоцкий играл Хлопушу. Марину потрясла неукротимость и экспрессивность Владимира, которую он перенёс на персонажа. Тем же вечером они встретились в ресторане, но Влади не узнала того самого актёра. Высоцкий заиграл на гитаре — и актриса не устояла. А когда он позвонил ей в Париж, сомнений уже не осталось.

Владимир тогда был ещё женат на Людмиле Абрамовой, пара воспитывала сыновей Аркадия и Никиту. Ходили слухи о романах артиста и даже внебрачных детях. Марина к тому времени была замужем уже дважды: за Робером Оссейном и пилотом Жаном-Клодом Бруйе. От первого супруга она родила сыновей Петра и Игоря, во втором союзе снова появился сын — Владимир.

Влюблённые постоянно перезванивались и переписывались, а встречи были редки: Высоцкий не мог выехать за рубеж. Влади даже вступила в коммунистическую партию Франции, чтобы облегчить оформление документов на поездки в СССР.

В декабре 1970 года Владимир и Марина заключили официальный брак. Церемония в первом Дворце бракосочетаний Москвы была скромной, а затем молодожёны отправились в свадебное путешествие в Тбилиси. Но статус мужа и жены не сильно облегчил их ситуацию: Высоцкого выпускали неохотно, первую визу во Францию он получил только в 1976 году. Марине предлагали всё меньше ролей, опасаясь срыва съёмок.

Влади, зная о пагубных пристрастиях Высоцкого, пыталась бороться: находила специалистов, клиники, думала, что поможет время, проведённое вдвоём, и путешествия. Пара побывала в ФРГ, Испании, США, Канаде и даже на Таити. Но меры почти не действовали. В мае-июне 1980 года супруги были вместе во Франции, потом Владимир вернулся в СССР. В ночь на 25 июля актёр и бард умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По воспоминаниям Влади, тогда она резко проснулась около четырёх утра. Через некоторое время раздался телефонный звонок, и незнакомый голос в трубке сообщил ей о смерти супруга.

Марина тут же выехала в Москву, где помогла скульптору Юрию Васильеву снять посмертную маску с лица Высоцкого. Актёра похоронили 28 июля, по свидетельствам очевидцев Влади едва смогла пробраться к гробу мужа из-за толпы желающих проститься со звездой.

Владимир Высоцкий и Марина Влади: история любви. Фото © Gettyimages / James Andanson

Певица: песни Марины Влади

Марина Влади пробовала себя и в музыке. В конце 80-х она в сопровождении ансамбля «Мелодия» записала несколько композиций на стихи Высоцкого, среди которых «Я несла свою беду», «Так дымно, что в зеркале нет отраженья», «Песня о двух красивых автомобилях», «Песня Марьи», «Так случилось, мужчины ушли». Эти песни она пела во французском переводе. Исполняла она и переведённые народные мотивы, например «Le Long de la Volga notre mère» («Волга-матушка»).

«Загадка глаз, как у Марины Влади» — при чём тут песня Круга

Фраза «загадка глаз, как у Марины Влади» встречается в композиции «Тебе, моя последняя любовь». Музыку и слова написал сам Михаил Круг, позже эта песня вошла в репертуар и одноимённый альбом его вдовы Ирины. Эту метафору можно трактовать как символ чувства, которое герой проносит через годы, с отсылкой к загадочной и глубокой красоте Марины Влади и её манящему взгляду, а также их с Высоцким истории.

Личная жизнь помимо Высоцкого

С 1955 по 1959 годы Марина Влади была замужем за актёром и режиссёром Робером Оссейном, который был старше на 11 лет. В этом союзе она родила сыновей Игоря (1956) и Петра (1959). От второго супруга, лётчика Жана-Клода Бруйе, в 1964 году появился сын Владимир. В браке с Высоцким детей не было.

В течение трёх лет после смерти Владимира Марина не могла выйти из тоски. Поддержку оказал известный врач-онколог Леон Шварценберг, с которым её познакомил Андрей Тарковский. Их общение началось с дружбы, а затем превратилось в тёплое чувство, благодаря которому Влади вновь ощутила вкус к жизни. Брак с Леоном оказался самым долгим в жизни артистки и продолжался более двадцати лет, вплоть до его смерти от рака в 2003 году.

Актриса всегда хранила память о третьем браке и не теряла связей с Россией. В 1989 году она выпустила книгу «Владимир, или Прерванный полёт», где попыталась осмыслить их с Высоцким историю. По ней был поставлен моноспектакль, который Влади привозила в московский Театр Наций и в 2012 году — в Сибирь. Тогда же её наградили медалью Пушкина за вклад в развитие культурных связей с Россией, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. В 2006 году в Екатеринбурге Высоцкому и Влади поставили памятник.

После ухода из жизни последнего мужа Марина нашла отдушину в литературе. В романе «Мой вишнёвый сад» рассказала о русских корнях своей семьи, также выпустила «Рассказы Милицы» и «Путешествие Сергея Ивановича».

Старший сын Влади, Игорь, пытался найти себя в искусстве и философии, потом пристрастился к веществам. После очередного курса реабилитации он остался жить во французских Пиренеях, где в ноябре 1996 года попал в автокатастрофу и получил тяжёлые травмы, долгие месяцы провёл в коме. Самое страшное — тогда погибли две его дочери, внучки актрисы. Убитая горем Влади всё время была рядом с Игорем, читала ему стихи и пела, веря в полное выздоровление. Мужчина вернулся к жизни, но последствия аварии оказались необратимы — он не узнаёт самых близких.

Пётр, второй ребёнок Марины, с детства был музыкальным. Высоцкий подарил ему гитару, что и определило судьбу парня. С юности он писал музыку, освоив, помимо гитары и балалайки, тар и мандолину. Одно время он был художественным руководителем театра Мариньи в Париже.

Младший наследник артистки, Владимир, пробовал себя в разных сферах: сначала стал пилотом, следуя примеру отца, затем отправился на Гаити, где занимался выращиванием черного жемчуга. Женился он в Южной Америке, там же родилась его дочь. На новом месте Владимир сначала занялся скотоводством, а позже открыл ресторан, освоил искусство тайского массажа и увлёкся фото.

Марина Влади и Леон Шварценберг. Фото © Gettyimages / William Stevens

Что известно о смерти

Известно, что Марина Влади умерла от продолжительной болезни. Других подробностей не приводится. Это подтвердил и сын Владимира Высоцкого Никита.

«Причиной смерти Марины Влади стала продолжительная болезнь», — заявил он.

FAQ — ответы на вопросы

Сколько лет было Марине Влади?

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года и умерла 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет.

Кем приходился Марине Влади Владимир Высоцкий?

Владимир Высоцкий был третьим мужем Марины Влади. Они познакомились в 1967 году и были женаты с 1970 по 1980 годы, до смерти барда.

Высоцкий и Влади были женаты с 1970 по 1980 годы. Фото © Gettyimages / James Andanson

Какие самые известные фильмы Марины Влади?

Самые известные фильмы Марины Влади: «Колдунья» (1955), «Королева пчел» (1963).

Откуда фраза «загадка глаз, как у Марины Влади»?

Фраза «загадка глаз, как у Марины Влади» встречается в композиции «Тебе, моя последняя любовь» авторства Михаила Круга. Эта песня вошла в репертуар и одноимённый альбом его вдовы Ирины.

Авторы Екатерина Субботина