«Увезу во Францию»: Влади хотела забрать сердце Высоцкого после его смерти

После смерти Владимира Высоцкого Марина Влади хотела увезти его сердце во Францию, а позднее рассорилась с родителями артиста из-за надгробия. Об этом сайту MK.Ru рассказал много лет работавший в Театре на Таганке Валерий Янкович.

По его воспоминаниям, сразу после кончины мужа актриса попросила передать ей его сердце.

«Я его увезу во Францию», — говорила Влади.

Когда выяснилось, что это невозможно, она написала письмо Леониду Брежневу с другой просьбой — после её смерти похоронить её в могиле супруга.

Позже новый конфликт возник вокруг памятника Высоцкому. Влади понравилась идея художника Давида Боровского: чёрная плита с фамилией артиста и настоящий метеорит. Однако на Ваганьковском кладбище выяснилось, что распоряжаться захоронением вправе родители поэта.

Родным этот проект не понравился. По словам Янковича, после отказа Влади решила, что её предали, и отношения с семьёй мужа окончательно разрушились, хотя прежде они были очень тёплыми.

Позднее актриса поддержала другой вариант — скульптуру Высоцкого в образе Гамлета. Когда установить её на кладбище не удалось, Влади подарила памятник Театру на Таганке, где его разместили во внутреннем дворике.