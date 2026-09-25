«Увезу во Францию»: Влади хотела забрать сердце Высоцкого после его смерти
Валерий Янкович: Марина Влади собиралась увезти во Францию сердце Высоцкого
Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков, Сергей Метелица
После смерти Владимира Высоцкого Марина Влади хотела увезти его сердце во Францию, а позднее рассорилась с родителями артиста из-за надгробия. Об этом сайту MK.Ru рассказал много лет работавший в Театре на Таганке Валерий Янкович.
По его воспоминаниям, сразу после кончины мужа актриса попросила передать ей его сердце.
«Я его увезу во Францию», — говорила Влади.
Когда выяснилось, что это невозможно, она написала письмо Леониду Брежневу с другой просьбой — после её смерти похоронить её в могиле супруга.
Позже новый конфликт возник вокруг памятника Высоцкому. Влади понравилась идея художника Давида Боровского: чёрная плита с фамилией артиста и настоящий метеорит. Однако на Ваганьковском кладбище выяснилось, что распоряжаться захоронением вправе родители поэта.
Родным этот проект не понравился. По словам Янковича, после отказа Влади решила, что её предали, и отношения с семьёй мужа окончательно разрушились, хотя прежде они были очень тёплыми.
Позднее актриса поддержала другой вариант — скульптуру Высоцкого в образе Гамлета. Когда установить её на кладбище не удалось, Влади подарила памятник Театру на Таганке, где его разместили во внутреннем дворике.
Ранее Life.ru рассказывал об истории любви и брака Марины Влади и Владимира Высоцкого, которым приходилось сохранять отношения между Москвой и Францией. Они познакомились в 1967 году и поженились спустя три года. Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет.
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