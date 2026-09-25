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Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:37

«Она болела»: Сын Высоцкого раскрыл причину смерти Марины Влади

Никита Высоцкий: Марины Влади умерла после продолжительной болезни

Обложка © ТАСС / Isabelle Vautier

Обложка © ТАСС / Isabelle Vautier

Французская актриса Марина Влади умерла после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

«Она болела. Она прожила больше 88 лет — огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо её помнить, быть ей благодарным», — сказал он, отвечая на вопрос о причине смерти актрисы.

В эфире шотландского радио прозвучала песня Владимира Высоцкого
В эфире шотландского радио прозвучала песня Владимира Высоцкого

Марина Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого: актриса и поэт состояли в браке с 1970 года до его смерти в 1980-м.

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Александра Вишнякова
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