«Она болела»: Сын Высоцкого раскрыл причину смерти Марины Влади
Никита Высоцкий: Марины Влади умерла после продолжительной болезни
Обложка © ТАСС / Isabelle Vautier
Французская актриса Марина Влади умерла после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.
«Она болела. Она прожила больше 88 лет — огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо её помнить, быть ей благодарным», — сказал он, отвечая на вопрос о причине смерти актрисы.
Марина Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого: актриса и поэт состояли в браке с 1970 года до его смерти в 1980-м.
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