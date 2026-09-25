«Она болела»: Сын Высоцкого раскрыл причину смерти Марины Влади

«Она болела. Она прожила больше 88 лет — огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо её помнить, быть ей благодарным», — сказал он, отвечая на вопрос о причине смерти актрисы.