Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади, ей было 88 лет

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на семью артистки.

Влади родилась во Франции в семье русских эмигрантов. Её настоящее имя — Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В России она была широко известна в том числе благодаря браку с Владимиром Высоцким: они поженились в 1970 году и оставались супругами до его смерти в 1980-м.

Но собственная кинокарьера Влади началась задолго до знакомства с Высоцким. В 1963 году она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка». Влади снималась и в России. В 1991 году она сыграла в фильме Евгения Татарского «Пьющие кровь», снятом по повести Алексея Толстого «Упырь».

В январе Life.ru рассказывал, что актриса передала Росархиву свою переписку с Высоцким и попросила не публиковать письма при её жизни.