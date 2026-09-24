Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади, ей было 88 лет
Владимир Высоцкий и Марина Влади. Обложка © Gettyimages / James Andanson
Французская актриса, певица и писательница Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на семью артистки.
Влади родилась во Франции в семье русских эмигрантов. Её настоящее имя — Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В России она была широко известна в том числе благодаря браку с Владимиром Высоцким: они поженились в 1970 году и оставались супругами до его смерти в 1980-м.
Но собственная кинокарьера Влади началась задолго до знакомства с Высоцким. В 1963 году она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка». Влади снималась и в России. В 1991 году она сыграла в фильме Евгения Татарского «Пьющие кровь», снятом по повести Алексея Толстого «Упырь».
В январе Life.ru рассказывал, что актриса передала Росархиву свою переписку с Высоцким и попросила не публиковать письма при её жизни.
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