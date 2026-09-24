Организатор конкурса в Нерюнгри заявил, что Соседов умер от травмы, а не тромба

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался в Нерюнгри после травмы, несовместимой с жизнью. Об этом MSK1.RU рассказал организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Зубов, сославшись на данные патологоанатомов.

По словам Зубова, после падения Соседов сразу потерял сознание. На место оперативно приехала скорая помощь, а врачи приняли решение провести операцию.

«Как сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, не тромб — травма. Он, когда упал, сразу потерял сознание», — рассказал организатор.

После хирургического вмешательства Соседов прожил ещё несколько часов. Вскрытие уже проведено, официальное заключение о причине смерти ожидается 25 сентября. Сейчас Зубов занимается транспортировкой тела телеведущего в Москву.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Директор отеля, где произошла трагедия, Тамерлан Караев уточнял, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения.