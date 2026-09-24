Соседов за полчаса до потери сознания шутил и чувствовал себя нормально

Музыкальный критик Сергей Соседов за полчаса до резкого ухудшения самочувствия шутил, выглядел нормально и выходил покурить. Об этом рассказал директор отеля «Дархан» в Нерюнгри Тамерлан Караев, который также опроверг сообщения о падении телеведущего с лестницы.

По словам Караева, никаких признаков того, что Соседову вскоре станет плохо, окружающие не замечали.

«Он приехал, всё было нормально. Шутил, выходил курить», — рассказал директор гостиницы. Примерно через полчаса состояние телеведущего резко ухудшилось.

Караев подчеркнул, что Соседов не сорвался с лестницы, как сообщалось ранее. Ему стало плохо на ровной площадке между лестничными пролётами, после чего он потерял сознание.

«Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролёт получается, обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко», — объяснил директор отеля нашим коллегам из РИА Новости.

Ранее мать Сергея Соседова рассказывала, что ей сообщили о падении сына с лестницы и травме головы. Именно эта версия первоначально появилась в СМИ. Новые показания директора гостиницы ей противоречат. Официально установленная причина смерти критика на данный момент публично не объявлена.

Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», где должен был возглавить жюри. После смерти телеведущего организаторы решили отказаться от развлекательной части мероприятия.