Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. О его смерти сообщил телеведущий Вадим Такменёв, много лет работавший с ним.

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта «Суперстар» Сергея Соседова», — написал Такменёв.

По его словам, команда проекта должна была встретиться в субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона «ВИА Суперстар!». Соседов ждал премьеры, а прошедшие съёмки стали для него последними.

Такменёв сообщил, что весь новый сезон программы посвятят памяти критика. Премьера третьего сезона «ВИА Суперстар!» была запланирована на 26 сентября, Соседов вошёл в состав жюри вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.

Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ, работал музыкальным журналистом и критиком, участвовал в телепроектах «Акулы пера», «Х-фактор», «Суперстар!», а также был ведущим программы «За гранью» на НТВ.

Причина смерти Соседова пока не сообщается.

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