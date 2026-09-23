Народный артист России Евгений Поплавский умер в Курске

Народный артист России, актёр и режиссёр Евгений Поплавский умер в Курске на 80-м году жизни. О смерти артиста сообщили в Курском драмтеатре, на сцене которого он работал.

«Ушёл из жизни Евгений Семёнович Поплавский. Народный артист России, талантливый актёр и режиссёр, человек, чья судьба на протяжении многих лет была неразрывно связана с Курским драматическим театром», — говорится в тексте.

Поплавского не стало 22 сентября, последние годы он болел. Прощание состоится 24 сентября в 10:30 в Большом зале Курского драматического театра имени Пушкина.

Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. В 1968 году он окончил Саратовское театральное училище, после чего работал в театрах Барнаула, Мариуполя, Орла и Донецка. С Курским драмтеатром артист связал большую часть творческой жизни. На этой сцене он исполнил более 40 ролей, среди которых Яго в «Отелло», Чебутыкин в «Трёх сёстрах», Тевье в «Поминальной молитве» и Кочкарёв в «Женитьбе».

Как режиссёр Поплавский поставил спектакли «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Голодранцы и аристократы», «Номер 13» и «Ктуба». В 1987 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2000-м стал народным артистом России.

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