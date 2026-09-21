Почти 90 проектов и десятки трюков: Умер актёр и каскадёр Дмитрий Шулькин

Актёр, каскадёр и постановщик трюков Дмитрий Шулькин умер 20 сентября в возрасте 85 лет. Данную информацию передаёт портал «Кино-Театр.ру».

Последние годы артист жил в Германии. По словам его коллеги Стаса Балакина, Шулькин перенёс инсульт и пытался восстановиться.

«Дмитрий Лазаревич покинул этот мир 20 сентября. Последние годы он жил в Германии. Перенёс инсульт, старался восстановиться... Спасибо, Дмитрий Лазаревич, за Ваши трюки, за тёплое общение и за Вашу книгу! Светлая Вам память», — отметил он.

Шулькин родился 22 июня 1941 года. Сначала он получил техническое образование и окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженера-механика. Позднее прошёл Высшие курсы творческих и руководящих работников при ВГИКе.

В кино он пришёл в 1971 году и начал работать на «Ленфильме». Знание техники и опыт в автомногоборье пригодились ему при постановке трюков. За карьеру Шулькин участвовал примерно в 90 проектах как актёр, каскадёр, механик, консультант и постановщик.

Среди его работ — «Найти и обезвредить», «Остров погибших кораблей», «Тюремный романс», «Пропавший без вести», «Сицилианская защита», «Скорость» и «Улицы разбитых фонарей». В разных картинах он появлялся в кадре и одновременно отвечал за техническую сторону сложных сцен.

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался российский актёр, каскадёр и писатель Александр Карин. Известность ему принесли роли в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Пётр Великий». После завершения актёрской карьеры он оставался заметной фигурой в индустрии — был членом Союза кинематографистов и двух писательских союзов.