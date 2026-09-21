Один из основателей поп-панк-группы New Found Glory Чад Гилберт умер в 45 лет

Гитарист и один из основателей американской поп-панк-группы New Found Glory Чад Гилберт умер в возрасте 45 лет. О смерти музыканта сообщили его жена Лиза Чиморелли и участники коллектива в совместном заявлении в соцсетях.

«Утром 20 сентября Чад Эверетт Гилберт тихо скончался во сне. Он покинул этот мир, окружённый друзьями и семьёй», — говорится в сообщении. В последние минуты рядом с музыкантом находились его жена и мать.

Точную причину смерти семья не раскрыла. Гилберт несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. В 2026 году ему также потребовалась операция после обнаружения опухолей головного мозга.

Несмотря на лечение, летом музыкант вновь вышел на сцену вместе с New Found Glory. В июне он сыграл несколько песен на концерте в Нэшвилле, выступая на моторизованном скутере.

Гилберт стоял у истоков New Found Glory, образованной во Флориде в 1997 году. Почти за три десятилетия он участвовал в создании музыки группы как гитарист и автор песен. Среди известных композиций коллектива — My Friends Over You, Vicious Love и Ready and Willing.

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