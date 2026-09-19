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Опубликовано 19 сентября, 09:36

Умершую в 46 лет актрису Анну Шерлинг похоронили на Химкинском кладбище

Анна Шерлинг. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Анна Шерлинг. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актрису театра и кино Анну Шерлинг, известную зрителям по сериалу «След», похоронили на Химкинском кладбище. Церемония состоялась 18 сентября, сообщил ТАСС отец артистки.

«Анну похоронили вчера на Химкинском кладбище», — рассказал он агентству.

Шерлинг ушла из жизни 16 сентября в возрасте 46 лет. Артистка также работала телеведущей и снималась в российских фильмах и сериалах. Она окончила ГИТИС, где училась в мастерской Виктора Ракова, а затем получила специальность телеведущей в Школе «Останкино».

Умер режиссёр-постановщик и сценарист Георгий Негашев
Умер режиссёр-постановщик и сценарист Георгий Негашев

Ранее Life.ru сообщал, что Анна Шерлинг скончалась после продолжительной болезни. Зрители могли видеть Шерлинг в проектах «След», «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «О тебе…» и других. Актриса выросла в творческой семье: её мать — заслуженная артистка России Тамара Акулова, отец — заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг.

Больше новостей об ушедших деятелях культуры — в разделе «Утраты» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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