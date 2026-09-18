Умер режиссёр-постановщик и сценарист Георгий Негашев

На 79-м году жизни умер режиссёр-постановщик, сценарист и продюсер Георгий Негашев. О смерти Негашева 18 сентября сообщил Союз кинематографистов России, в котором он состоял.

«Сегодня, 18 сентября 2026 года, ушёл из жизни режиссёр-постановщик, сценарист и продюсер, член Союза кинематографистов России Георгий Александрович Негашев», — указали в сообщении.

В союзе отметили вклад Негашева в развитие отечественного кино. Он также сыграл заметную роль в развитии кинематографа Екатеринбурга и популяризации документальных фильмов в России.

Георгий Негашев родился 7 декабря 1947 года в Свердловске. С 1992 по 1994 год он руководил Западно-Сибирской киностудией в Новосибирске. Затем почти десять лет, до 2003 года, возглавлял Свердловскую киностудию.

За годы работы в кино Негашев снял более 40 фильмов. Некоторые его картины получили награды на российских и международных кинофестивалях.

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