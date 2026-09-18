Умершего после инфаркта на сцене актёра «Улиц разбитых фонарей» похоронили в Ленобласти

Заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова похоронили на Кобринском кладбище в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила дочь артиста.

Прощание с актёром прошло 17 сентября в Екатерининском собрании «Петербург-концерта». Перед погребением состоялось отпевание в Троицком соборе.

Спириденков родился в 1956 году и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За свою карьеру он сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Первый отдел» и «Улицы разбитых фонарей».

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался в возрасте 70 лет. Он умер после инфаркта во время спектакля в петербургском театре «Комедианты». По словам родных, у артиста на сцене началось кровотечение, из-за которого резко снизился уровень гемоглобина. Позднее тромб попал в лёгочную артерию.