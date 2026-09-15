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Опубликовано 15 сентября, 11:19

Причиной смерти актёра Спириденкова стал обширный инфаркт на сцене

Геннадий Спириденков. Обложка © Фото © кадр из фильма «Литейный»,режиссеры Сергей Полуянов и др. ,сценаристы Ольга Уварова и др.

Геннадий Спириденков. Обложка © Фото © кадр из фильма «Литейный»,режиссеры Сергей Полуянов и др. ,сценаристы Ольга Уварова и др.

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков перенёс обширный инфаркт прямо во время спектакля. Его семья назвала это причиной смерти актёра, сообщает ТАСС.

«Обширный инфаркт на сцене», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине трагедии.

Спириденкову стало плохо 11 сентября во время выступления в петербургском театре «Комедианты». Артист потерял сознание на сцене, после чего его доставили в больницу. Там он скончался, не приходя в сознание.

Геннадию Спириденкову было 70 лет. Он служил в театре «Комедианты» с 2007 года, а зрителям также был знаком по сериалам «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей».

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Ранее Life.ru рассказывал о предварительной версии причины смерти Геннадия Спириденкова. Тогда близкие артиста сообщали о тромбоэмболии после резкого ухудшения состояния во время спектакля.

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