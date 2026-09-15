Причиной смерти актёра Спириденкова стал обширный инфаркт на сцене

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков перенёс обширный инфаркт прямо во время спектакля. Его семья назвала это причиной смерти актёра, сообщает ТАСС.

«Обширный инфаркт на сцене», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине трагедии.

Спириденкову стало плохо 11 сентября во время выступления в петербургском театре «Комедианты». Артист потерял сознание на сцене, после чего его доставили в больницу. Там он скончался, не приходя в сознание.

Геннадию Спириденкову было 70 лет. Он служил в театре «Комедианты» с 2007 года, а зрителям также был знаком по сериалам «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее Life.ru рассказывал о предварительной версии причины смерти Геннадия Спириденкова. Тогда близкие артиста сообщали о тромбоэмболии после резкого ухудшения состояния во время спектакля.